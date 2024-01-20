Власти Словакии отменили запрет на культурное сотрудничество с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Об этом пишет словацкое издание Pravda, передает портал "Комментарии".

Словакия сближается с Россией. Фото из открытых источников

Соответствующий приказ о запрете сотрудничества, действовавший с марта 2022 года, отменила новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичева.

Мартина Шимковичева заявила, что "в мире существуют десятки военных конфликтов", однако, по мнению словацкой власти, "художники и культура не должны платить за это".

Как известно, ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия будет блокировать вступление Украины в НАТО.

При этом уже сообщалось, что Роберт Фицо 31 января посетит Украину с официальным визитом и встретится в Ужгороде с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

