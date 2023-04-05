СМИ узнали, как Россия в обход санкций продает свое дизтопливо

Россия начала осуществлять перевалку дизельного топлива с судна на судно вблизи африканских портов, стремясь к дальнейшему реэкспорту. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

РФ перегружает свое дизтопливо между танкерами вблизи Африки. Фото: GettyImages

"Полное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты 5 февраля увеличило экспорт российского дизельного топлива в Азию, Африку и Ближний Восток. По словам трейдеров, в прошлом месяце Россия отправила в африканские страны около 1,0 млн. тонн дизельного топлива, часть из которых может быть реэкспортирована", — говорится в материале.

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Некоторые объемы дизтоплива могут быть смешаны и перепроданы или перегружены, чтобы снизить стоимость перевозки на дальних маршрутах.

Около 42 500 тонн дизельного топлива, погруженного на грузовое судно Bourda в Приморском Балтийском порту, в конце февраля было перегружено с борта на борт у порта Ломе в Того на танкер Marlin Aquamarine. В настоящее время Marlin Aquamarine следует через Атлантический океан в порт Пуэнт-а-Пьер, Тринидад и Тобаго.

Reuters пишет, что российские поставки дизельного топлива в Ломе почти удвоились в марте и составили около 200 тысяч тонн. Около 30 000 тонн российского дизельного топлива также перегружаются на танкер Savanna вблизи нигерийского порта Лагос. Перевалки возле Ломе и Лагоса обычно используются для доставки дизельного топлива и бензина, перегружая такие грузы с крупных танкеров Aframax и Panamax на суда, способные заходить в меньшие бухты.

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