СМИ узнали, как Россия в обход санкций продает свое дизтопливо

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Кравцев Сергей
Россия начала осуществлять перевалку дизельного топлива с судна на судно вблизи африканских портов, стремясь к дальнейшему реэкспорту. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
РФ перегружает свое дизтопливо между танкерами вблизи Африки. Фото: GettyImages
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Некоторые объемы дизтоплива могут быть смешаны и перепроданы или перегружены, чтобы снизить стоимость перевозки на дальних маршрутах.
Около 42 500 тонн дизельного топлива, погруженного на грузовое судно Bourda в Приморском Балтийском порту, в конце февраля было перегружено с борта на борт у порта Ломе в Того на танкер Marlin Aquamarine. В настоящее время Marlin Aquamarine следует через Атлантический океан в порт Пуэнт-а-Пьер, Тринидад и Тобаго.
Reuters пишет, что российские поставки дизельного топлива в Ломе почти удвоились в марте и составили около 200 тысяч тонн. Около 30 000 тонн российского дизельного топлива также перегружаются на танкер Savanna вблизи нигерийского порта Лагос. Перевалки возле Ломе и Лагоса обычно используются для доставки дизельного топлива и бензина, перегружая такие грузы с крупных танкеров Aframax и Panamax на суда, способные заходить в меньшие бухты.
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