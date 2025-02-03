Смута и война в Европе: почему европейские политики отвергают реальность

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Кречмаровская Наталия
Европе необходимо увеличить расходы на безопасность во избежание смуты и войны. Однако мешают политические рейтинги. Такое мнение высказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Иллюстративное фото
По его словам, после Второй мировой ответственности за безопасность Европа отдала США. При этом в большинстве своем европейские лидеры почему-то до сих пор думают, что за безопасность много платить не надо. По мнению Коваленко, европейцы считают, что это тяжело, и пусть это делает кто-то другой из Вашингтона. А на лидеров отдельных стран, отметил руководитель ЦПД, говорящих о Евроармии, о необходимости больших расходов на безопасность, смотрят как на чудаков.
Действия некоторых политиков он объясняет желанием выжить, не говорить непопулярные вещи, не требовать у граждан платить больше за сохранение собственной жизни и бизнеса. И главное – не пугать Россией, КНДР, Ираном, чтобы не увеличился антирейтинг.
Напомним, что российские Telegram-каналы тиражировали заявление словацкого премьера Роберта Фицо. Как писал портал "Комментарии", якобы "эксперты, участвовавшие в украинском Майдане, готовят госпереворот в Словакии".
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