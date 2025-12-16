Совершенно не мирные переговоры: к чему на самом деле готовят европейские лидеры свое население

Пока президент США Дональд Трамп пытается продвинуть идею мирного урегулирования войны против Украины, в Европе все громче звучат предупреждения о возможной угрозе России. Как отмечает The Wall Street Journal, европейские чиновники в сфере безопасности все чаще обращаются к обществу с призывами готовиться к потенциальному военному противостоянию с Москвой – сценарию, еще десять лет назад казавшемуся маловероятным.

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

В столицах европейских стран опасаются, что Вашингтон может склонить Киев к невыгодному мирному соглашению. Такой шаг, по мнению европейцев, способен ободрить Владимира Путина, оставив Украину уязвимой к новым атакам. Кроме того, прекращение боевых действий может освободить значительные ресурсы российской армии, которые Кремль сможет перебросить на другие направления, в частности против Европы.

Дополнительная обеспокоенность вызывает вероятность того, что администрация Трампа не предоставит помощи союзникам в случае российского нападения. В новой Стратегии национальной безопасности США Россия впервые задолго не фигурирует как прямой враг. В то же время европейские спецслужбы заявляют, что Москва уже ведет скрытую войну в так называемой серой зоне, осуществляя саботаж, кибератаки и шпионскую деятельность с целью дестабилизации экономик и обществ.

Немецкие чиновники предполагают, что эти действия могут являться частью подготовки к ударам по логистическим маршрутам НАТО, чтобы усложнить опрокидывание войск в случае конфликта с Польшей или странами Балтии. На этом фоне Франция объявила о возобновлении добровольной военной службы, Германия проводит масштабные военные учения, а Великобритания переориентирует оборонную подготовку на европейское направление. Страны НАТО также договорились увеличить оборонные расходы, хотя военные предупреждают: для реального сдерживания России этих шагов может оказаться недостаточно.

