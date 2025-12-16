logo

BTC/USD

86041

ETH/USD

2924.48

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Совершенно не мирные переговоры: к чему на самом деле готовят европейские лидеры свое население
commentss НОВОСТИ Все новости

Совершенно не мирные переговоры: к чему на самом деле готовят европейские лидеры свое население

WSJ пишет о том, что пока Трамп пытается заключить мир в Украине, Европа готовит общество к новой войне.

16 декабря 2025, 09:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пока президент США Дональд Трамп пытается продвинуть идею мирного урегулирования войны против Украины, в Европе все громче звучат предупреждения о возможной угрозе России. Как отмечает The Wall Street Journal, европейские чиновники в сфере безопасности все чаще обращаются к обществу с призывами готовиться к потенциальному военному противостоянию с Москвой – сценарию, еще десять лет назад казавшемуся маловероятным.

Совершенно не мирные переговоры: к чему на самом деле готовят европейские лидеры свое население

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

В столицах европейских стран опасаются, что Вашингтон может склонить Киев к невыгодному мирному соглашению. Такой шаг, по мнению европейцев, способен ободрить Владимира Путина, оставив Украину уязвимой к новым атакам. Кроме того, прекращение боевых действий может освободить значительные ресурсы российской армии, которые Кремль сможет перебросить на другие направления, в частности против Европы.

Дополнительная обеспокоенность вызывает вероятность того, что администрация Трампа не предоставит помощи союзникам в случае российского нападения. В новой Стратегии национальной безопасности США Россия впервые задолго не фигурирует как прямой враг. В то же время европейские спецслужбы заявляют, что Москва уже ведет скрытую войну в так называемой серой зоне, осуществляя саботаж, кибератаки и шпионскую деятельность с целью дестабилизации экономик и обществ.

Немецкие чиновники предполагают, что эти действия могут являться частью подготовки к ударам по логистическим маршрутам НАТО, чтобы усложнить опрокидывание войск в случае конфликта с Польшей или странами Балтии. На этом фоне Франция объявила о возобновлении добровольной военной службы, Германия проводит масштабные военные учения, а Великобритания переориентирует оборонную подготовку на европейское направление. Страны НАТО также договорились увеличить оборонные расходы, хотя военные предупреждают: для реального сдерживания России этих шагов может оказаться недостаточно.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что уже в эти выходные в США состоятся новые переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану. Разговор будет после того, как США проведут консультации с Москвой. Об этом заявил Зеленский, отвечая на вопросы СМИ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/after-a-generation-of-peace-europe-tells-its-people-to-prepare-for-war-ba2a1a88
Теги:

Новости

Все новости