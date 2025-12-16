Зовсім не мирні переговори: до чого насправді готують європейські лідери своє населення

Поки президент США Дональд Трамп намагається просунути ідею мирного врегулювання війни проти України, у Європі дедалі гучніше лунають попередження про можливу загрозу з боку Росії. Як зазначає The Wall Street Journal, європейські посадовці у сфері безпеки все частіше звертаються до суспільства із закликами готуватися до потенційного воєнного протистояння з Москвою – сценарію, який ще десять років тому здавався малоймовірним.

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

У столицях європейських країн побоюються, що Вашингтон може схилити Київ до невигідної мирної угоди. Такий крок, на думку європейців, здатен підбадьорити Володимира Путіна, залишивши Україну вразливою до нових атак. Окрім того, припинення бойових дій може звільнити значні ресурси російської армії, які Кремль зможе перекинути на інші напрямки, зокрема проти Європи.

Додаткове занепокоєння викликає ймовірність того, що адміністрація Трампа не надасть допомоги союзникам у разі російського нападу. У новій Стратегії національної безпеки США Росія вперше за тривалий час не фігурує як прямий ворог. Водночас європейські спецслужби заявляють, що Москва вже веде приховану війну в так званій "сірій зоні", здійснюючи саботаж, кібератаки та шпигунську діяльність з метою дестабілізації економік і суспільств.

Німецькі чиновники припускають, що ці дії можуть бути частиною підготовки до ударів по логістичних маршрутах НАТО, аби ускладнити перекидання військ у разі конфлікту з Польщею чи країнами Балтії. На цьому тлі Франція оголосила про відновлення добровільної військової служби, Німеччина проводить масштабні військові навчання, а Велика Британія переорієнтовує оборонну підготовку на європейський напрямок. Країни НАТО також домовилися збільшити оборонні витрати, хоча військові попереджають: для реального стримування Росії цих кроків може виявитися недостатньо.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський поінформував, що вже цими вихідними в США відбудуться нові переговори української та американської делегацій щодо мирного плану. Розмова буде після того, як США проведуть консультації із Москвою. Про це заявив Зеленський, відповідаючи на запитання ЗМІ.



