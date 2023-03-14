Союзник Путина в Европе поехал на встречу к Макрону: о чем говорили

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ряд вопросов, включая войну в Украине. Об этом сообщает RFI.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

13 марта, во время встречи в Елисейском дворце, политики начали подготовку к Европейскому совету, который должен пройти 23-24 марта в Брюсселе.

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В Елисейском дворце сообщили, что в повестке дня были важны вопросы, в частности, "промышленная политика, энергетика и миграция".

Во время встречи Макрон хотел подчеркнуть, как важно "единство европейских стран" в войне в Украине, "европейские ценности" и верховенство права.

Известно, что Виктор Орбан открыто критиковал позицию Европы по войне в Украине, призывая к прекращению огня.

"Мы обсудили российско-украинскую войну, энергетическую безопасность, усиление конкурентоспособности Европы и европейскую оборонную промышленность. Спасибо, Эммануэль!" – написал Орбан после встречи в Twitter.

У французского президента заявили, что рабочий ужин на Елисейских полях "является возможностью подтвердить важность европейских ценностей и единство европейских стран в их поддержке Украины перед лицом российской агрессии, в частности, путем применения санкций против России".

Кроме того, во время встречи обсудили вопросы промышленной конкурентоспособности и миграции, ведь Орбана в 2022 году критиковали за его политику в отношении неевропейских беженцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан назвал два государства в Европе, выступающих за мир. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал большое интервью в котором рассказал об экономическом положении страны, а также затронул тему войны в Украине. Во время разговора венгерский политик назвал две страны Европы, выступающие за мир.