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Ткачик Олеся
Служба внешней разведки РФ открыто угрожает странам Балтии, скандинавам, отдельно Германии терактами, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, что РФ не будет щадить даже своих фанатиков в Венгрии и Словакии.
Владимир Путин
По его словам, Служба внешней разведки России уже делала аналогичный наброс неделю назад, 11 февраля. Он добавил, что таран от афганца в Мюнхене и ещё ряд инцидентов — вот просто до мелочей сюда.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в СВР заявили, что в Украине якобы хотят сорвать переговоры о мире, поэтому готовятся провести ряд терактов против в диппредставительств РФ в Европе. Более того, там заявили, что в Европе якобы фиксируют крайнее нежелание Киева идти на переговоры с Кремлем, поэтому и будет пытаться их "сорвать". "С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии", — заявили в СВР.
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