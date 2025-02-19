Спасайтесь, Кремль вас пустит в расход: в Украине обратились к политикам Венгрии и Словакии

Служба внешней разведки РФ открыто угрожает странам Балтии, скандинавам, отдельно Германии терактами, говорит политолог Алексей Копытько и добавляет, что РФ не будет щадить даже своих фанатиков в Венгрии и Словакии.

Владимир Путин

"На месте открытых пророссийских деятелей в Будапеште и Братиславе я бы сейчас прятался в Украине. Даже в Харькове будет на порядок безопаснее. Товарищ Нарышкин вам буквами через официальный сайт СВР озвучил приговор. Спасайтесь. Ибо Кремль вас пустит в расход ради ситуативного шумового эффекта, который продлится пару дней", — говорит Копытько.

По его словам, Служба внешней разведки России уже делала аналогичный наброс неделю назад, 11 февраля. Он добавил, что таран от афганца в Мюнхене и ещё ряд инцидентов — вот просто до мелочей сюда.

"Сейчас добавили больше конкретики. Это реакция на попытки Европы обозначить готовность укреплять оборону. Блокада оборонного предприятия в Греции – в эту же корзинку. Нашим европейским друзьям надо быстро соображать ради своего же блага. Одна из групп США и РФ синхронно играют на выборах в Германии. Пока в ФРГ будет безвластие, Европу будут ушатывать по полной", — убежден Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в СВР заявили, что в Украине якобы хотят сорвать переговоры о мире, поэтому готовятся провести ряд терактов против в диппредставительств РФ в Европе. Более того, там заявили, что в Европе якобы фиксируют крайнее нежелание Киева идти на переговоры с Кремлем, поэтому и будет пытаться их "сорвать". "С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии", — заявили в СВР.



