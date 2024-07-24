logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Спецслужбы Грузии «предотвратили» госпереворот: не обошлось без «украинского следа»
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецслужбы Грузии «предотвратили» госпереворот: не обошлось без «украинского следа»

В Грузии на допросы вызывают добровольцев, которые воевали в Украине против РФ

сегодня, 10:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Грузинские спецслужбы утверждают, что предотвратили убийство пророссийского олигарха и "теневого правителя" страны Бидзины Иванишвили, а вместе с этим — государственному перевороту в Грузии.

Спецслужбы Грузии «предотвратили» госпереворот: не обошлось без «украинского следа»

Грузия

При этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о попытке внешних сил устроить в Грузии государственный переворот. По его мнению, подтверждением этого является инцидент с присутствием министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге против недавно принятого грузинским парламентом закона об иноагентах. Мэр отметил, что "это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране".

О том, что Служба госбезопасности Грузии  расследует дело о подготовке теракта против основателя правящей партии в стране "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, сообщил также грузинский телеканал "Имеди".

По информации телеканала, на допросы вызывают грузин, которые воевали в Украине против России. Журналисты отмечают, что о деле по подготовке теракта против Иванишвили стало известно после допроса Гелы Кахабришвили – добровольца, который участвовал в войне против РФ на стороне Украины.

В частности, адвокат Кахабришвили сообщил, что во время допроса его подзащитного в суде речь шла о возможной подготовке теракта против Иванишвили и других высокопоставленных чиновников партии "Грузинская мечта".

"Оказывается, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должно быть свергнуто правительство. Возможно, была информация, заявление, на которое правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом. Я приветствую это, они должны провести полное расследование", – сказал адвокат Михеил Рамишвили.

Допрошенный Гела Кахабришвили говорит, что вопросы следствия касались чиновников "Грузинской мечты", в частности Бидзины Иванишвили.

Телеканал сообщает, что следствие по делу о терроризме и государственном перевороте продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии прошли масштабные протесты, связанные с инициативой правящей партии принять закон об иноагентах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://imedinews.ge/ge/samartali/346585/mikheil-ramishvilis-gantskhadebit-saqalaqo-sasamartloshi-gamokitkhvis-dros-saubari-iko-qartuli-otsnebis-sapatio-tavmjdomaris-bidzina-ivanishvilis-mimart-shesadzlo-teroristuli-aqtis-momzadebaze
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости