Спецслужбы Грузии «предотвратили» госпереворот: не обошлось без «украинского следа»

Грузинские спецслужбы утверждают, что предотвратили убийство пророссийского олигарха и "теневого правителя" страны Бидзины Иванишвили, а вместе с этим — государственному перевороту в Грузии.

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При этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о попытке внешних сил устроить в Грузии государственный переворот. По его мнению, подтверждением этого является инцидент с присутствием министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге против недавно принятого грузинским парламентом закона об иноагентах. Мэр отметил, что "это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране".

О том, что Служба госбезопасности Грузии расследует дело о подготовке теракта против основателя правящей партии в стране "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, сообщил также грузинский телеканал "Имеди".

По информации телеканала, на допросы вызывают грузин, которые воевали в Украине против России. Журналисты отмечают, что о деле по подготовке теракта против Иванишвили стало известно после допроса Гелы Кахабришвили – добровольца, который участвовал в войне против РФ на стороне Украины.

В частности, адвокат Кахабришвили сообщил, что во время допроса его подзащитного в суде речь шла о возможной подготовке теракта против Иванишвили и других высокопоставленных чиновников партии "Грузинская мечта".

"Оказывается, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должно быть свергнуто правительство. Возможно, была информация, заявление, на которое правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом. Я приветствую это, они должны провести полное расследование", – сказал адвокат Михеил Рамишвили.

Допрошенный Гела Кахабришвили говорит, что вопросы следствия касались чиновников "Грузинской мечты", в частности Бидзины Иванишвили.

Телеканал сообщает, что следствие по делу о терроризме и государственном перевороте продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Грузии прошли масштабные протесты, связанные с инициативой правящей партии принять закон об иноагентах.



