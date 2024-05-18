В Грузии разгорается противостояние между президентом и парламентом: что произошло

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", который стал причиной массовых протестов из-за своего сходства с российским законодательством.

В Грузии продолжаются протесты против закона об "иноагентах". Фото из открытых источников

"Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и препятствует европейскому пути Грузии. Вето юридически правильно и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никакому изменению, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван", – заявила Саломе Зурабишвили.

У партии "Грузинская мечта" достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. Если после этого президент не подпишет закон, его сможет подписать и опубликовать глава парламента.

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Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.



