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В Грузии разгорается противостояние между президентом и парламентом: что произошло

Президент ветировала пророссийский закон об "иностранных агентах"

18 мая 2024, 23:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон об "иноагентах", который стал причиной массовых протестов из-за своего сходства с российским законодательством.

В Грузии разгорается противостояние между президентом и парламентом: что произошло

В Грузии продолжаются протесты против закона об "иноагентах". Фото из открытых источников

"Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и препятствует европейскому пути Грузии. Вето юридически правильно и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никакому изменению, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван", – заявила Саломе Зурабишвили.

У партии "Грузинская мечта" достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. Если после этого президент не подпишет закон, его сможет подписать и опубликовать глава парламента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.



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Источник: https://sova.news/2024/05/18/prezident-gruzii-nalozhila-veto-na-zakon-ob-inoagentah/
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