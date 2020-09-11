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Главная Новости Мир Европа Средиземноморский конфликт накаляется: Турции хотят объявить санкции семь стран
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Средиземноморский конфликт накаляется: Турции хотят объявить санкции семь стран

Группа MED-7 выступила против Турции

сегодня, 13:03
Автор:

Таисия Ерохина

Семь европейских средиземноморских стран пригрозили Турции санкциями, если та не прекратит геологоразведочные работы на шельфе в территориальных водах Греции. Об этом сообщают Euronews.

Средиземноморский конфликт накаляется: Турции хотят объявить санкции семь стран

Такое заявление было сделано после встречи группы MED-7, куда входят Кипр, Франция, Греция, Италия, Мальта, Португалия и Испания. Так, Греция и Кипр выступили против планов Турции добывать природный газ в Восточном Средиземноморье. Но власти Турции заявили, что имеют право использовать месторождения в районах, которые считаются частью эксклюзивной экономической зоны этих двух стран. Группа MED-7 полностью поддержала Кипр и Грецию.

Французский лидер Эммануэль Макрон считает необходимым завершить "геополитические игры" стран региона, имеющие долгую историю, а также призвал к созданию в акватории Средиземноморья мира и стабильности.

Напомним, Евросоюз вновь обратился к Турции из-за конфликта в Средиземном море. Так, Турция получила очередное предупреждение Европейского союза после заявлений, что турецкое буровое судно Yavuz energy продлит операции в спорных средиземноморских водах у берегов Кипра до середины сентября.


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