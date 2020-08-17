Евросоюз вновь обратился с Турции из-за конфликта в Средиземном море

Язык
BTC/USD
11892.80
ETH/USD
433.78
LTC/USD
63.83
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Турция получила очередное предупреждение Европейского союза, после
заявлений, что турецкое буровое судно Yavuz energy продлит операции в спорных
средиземноморских водах у берегов Кипра до середины сентября. Об этом пишет Reuters.
В последние недели обострилось противостояние между Турцией и Грецией касательно
прав на разведку нефти и газа в Средиземном море недалеко от острова Кипр. На
прошлой неделе даже произошло небольшое столкновение между их фрегатами.
Возобновленный план бурения Турции охватывает зону, очерченную Кипром и
Египтом, и повышает напряженность, заявил глава внешнеполитического ведомства
ЕС Джозеп Боррелл, который призвал к немедленному прекращению деятельности
Турции и началу диалога.
"Эти действия идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога и
переговоров, а также по достижению немедленной деэскалации", – сказал он в
своем заявлении.
Ранее в этом месяце Каир и Афины подписали соглашение о территориальном
зонировании. В то время как Париж выступил с критикой того, что он называет
провокациями Турции. Анкара, в свою очередь, заявляет, что не отступит от
защиты своих законных прав.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что "язык санкций и угроз"
не будет сдерживать Турцию.
Ранее "Комментарии" писали, что Турция
меняет правила перевозки ручной клади во всех самолетах, прибывающих в
страну. Теперь пассажирам разрешат с собой брать минимум вещей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости