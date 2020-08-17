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Евросоюз вновь обратился с Турции из-за конфликта в Средиземном море

Работа турецкого бурового судна Yavuz energy накаляет обстановку у берегов Кипра

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Турция получила очередное предупреждение Европейского союза, после заявлений, что турецкое буровое судно Yavuz energy продлит операции в спорных средиземноморских водах у берегов Кипра до середины сентября. Об этом пишет Reuters.

В последние недели обострилось противостояние между Турцией и Грецией касательно прав на разведку нефти и газа в Средиземном море недалеко от острова Кипр. На прошлой неделе даже произошло небольшое столкновение между их фрегатами.

Евросоюз вновь обратился с Турции из-за конфликта в Средиземном море

Возобновленный план бурения Турции охватывает зону, очерченную Кипром и Египтом, и повышает напряженность, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл, который призвал к немедленному прекращению деятельности Турции и началу диалога.

"Эти действия идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по достижению немедленной деэскалации", – сказал он в своем заявлении.

Ранее в этом месяце Каир и Афины подписали соглашение о территориальном зонировании. В то время как Париж выступил с критикой того, что он называет провокациями Турции. Анкара, в свою очередь, заявляет, что не отступит от защиты своих законных прав.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что "язык санкций и угроз" не будет сдерживать Турцию.

Ранее "Комментарии" писали, что Турция меняет правила перевозки ручной клади во всех самолетах, прибывающих в страну. Теперь пассажирам разрешат с собой брать минимум вещей.


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