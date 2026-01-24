США больше не есть надежным союзником: Европа наконец-то поняла новую реальность

После громких заявлений Дональда Трампа в минувшую субботу о возможности введения пошлин для "захвата" Гренландии на Западе все яснее осознают: правила старого мирового порядка больше не действуют. Как отмечает CNN, на смену системе, основанной на доверии и союзничестве, приходит более жесткая и менее предсказуемая реальность, в которой решающую роль играют сила и давление, а трансатлантическое единство стремительно ослабевает.

"Это новая сформировавшаяся реальность. И она часто бывает нестабильной", – заявил журналистам один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

В европейских столицах все чаще раздаются сомнения в надежности США как союзника. Один из дипломатов Евросоюза в комментарии CNN отметил, что в случае продвижения Вашингтона в вопросе Гренландии, трудно будет убедить партнеров в готовности США защищать, в частности, страны Балтии. Перед Европой встает сложный выбор – сопротивляться давлению или подчиниться ему.

Обсуждения среди дипломатов свидетельствуют: ЕС постепенно консолидируется вокруг идеи большей стратегической автономии, прежде всего, в сфере обороны. В прошлом году активизировались дискуссии по скоординированному финансированию европейской оборонной промышленности с акцентом на закупку продукции собственного производства. В то же время предложения создания армии ЕС или Совета безопасности остаются скорее теоретическими – большинство стран не готовы к такому уровню интеграции.

Европейские политики признают, что без военной и экономической мощи США континенту будет сложно самостоятельно противостоять затяжному противостоянию с Россией. По оценке бывшего министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене, Европе понадобится от пяти до десяти лет, чтобы сравниться с американскими возможностями.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа призвал избегать эскалации: ключом к безопасности, по его словам, должно оставаться сотрудничество, ведь США и дальше остаются ближайшим партнером Европы.

