США більше не є надійним союзником: Європа нарешті зрозуміла нову реальність
США більше не є надійним союзником: Європа нарешті зрозуміла нову реальність

Погрози США щодо мит і територій змусили Європу замислитися над оборонною незалежністю та майбутнім трансатлантичного союзу

24 січня 2026, 14:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після гучних заяв Дональда Трампа минулої суботи про можливість запровадження мит задля "захоплення" Гренландії на Заході дедалі чіткіше усвідомлюють: правила старого світового порядку більше не діють. Як зазначає CNN, на зміну системі, заснованій на довірі та союзництві, приходить жорсткіша і менш передбачувана реальність, у якій вирішальну роль відіграють сила та тиск, а трансатлантична єдність стрімко слабшає.

США більше не є надійним союзником: Європа нарешті зрозуміла нову реальність

США. Фото: із відкритих джерел

"Це нова реальність, яка вже сформувалася. І вона часто буває нестабільною", — заявив журналістам один із високопоставлених дипломатів ЄС.

У європейських столицях дедалі частіше лунають сумніви щодо надійності США як союзника. Один із дипломатів Євросоюзу у коментарі CNN зауважив, що у разі просування Вашингтона в питанні Гренландії важко буде переконати партнерів у готовності США захищати, зокрема, країни Балтії. Перед Європою постає складний вибір – чинити опір тиску або ж підкоритися йому.

Обговорення серед дипломатів свідчать: ЄС поступово консолідується навколо ідеї більшої стратегічної автономії, насамперед у сфері оборони. Минулого року активізувалися дискусії щодо скоординованого фінансування європейської оборонної промисловості з акцентом на закупівлю продукції власного виробництва. Водночас пропозиції створення армії ЄС або Ради безпеки залишаються радше теоретичними – більшість країн не готові до такого рівня інтеграції.

Європейські політики визнають, що без військової та економічної потуги США континенту буде складно самостійно протистояти затяжному протистоянню з Росією. За оцінкою колишньої міністерки оборони Литви Довіле Шакалієне, Європі знадобиться від п’яти до десяти років, аби зрівнятися з американськими можливостями.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа закликав уникати ескалації: ключем до безпеки, за його словами, має залишатися співпраця, адже США й надалі залишаються найближчим партнером Європи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США розкрили хитрий план Путіна: як Москва тисне на Трампа та зриває переговори про мир.



Джерело: https://edition.cnn.com/2026/01/24/europe/analysis-europe-new-reality-greenland-trump-latam-intl
