США готовят наказание для Венгрии: нацелились на лиц из правительства Орбана – СМИ

Венгерское издание, ссылаясь на несколько своих источников, утверждает, что США готовятся наложить санкции на нескольких влиятельных политиков правительства Орбана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерское издание 444.hu.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

По информации издания развитие событий может походить на 2014 год, когда Соединенные Штаты запретили въезд в США шестерым гражданам Венгрии обвинив их в коррупции. 444.hu утверждает, несмотря на то, что проходят регулярные консультации американских дипломатов с представителями правительства Венгрии, США все хуже воспринимают то, как венгерское правительство смотрит на войну в Украине.

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Кроме того, Соединенные Штаты критикуют Венгрию за ее торможение процесса вступления Финляндии в НАТО и блокирование ратификации Швеции. США полагают, что правительство Орбана не делает достаточных шагов для независимости от российских энергоресурсов, а страна превратилась в хаб для российских шпионов.

По словам посла США Дэвида Прессмана, риторика правительства Венгрии является пророссийской. Для проверки этого американский дипломат даже создал викторину, где нужно было решить чьи это цитаты: спикера Венгрии Ласло Кевера или президента России Владимира Путина.

Пока неизвестно действительно ли США решится на такой шаг, пока ли это угрозы и давление на власть Орбана. Однако американский посол Дэвид Прессман созвал пресс-конференцию на 12 апреля. Пока неизвестно, объявит ли он на ней о возможных санкциях против венгерских политиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан усиливает свое влияние в Венгрии, используя войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны Венгрии назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине.