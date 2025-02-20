США выходят из Европы: какие будут последствия для Украины

По всем признакам США геополитически выходят из Европы, отметил политолог Владимир Горбач. По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности эта трансатлантическая трещина показала себя достаточно глубокая.

США

"Более того, европейские элиты были фактически атакованы вице-президентом США Венсом. И это шоковое состояние Европы должно так или иначе возвращать его из летаргического сна", — отметил эксперт.

По его мнению, Европа отныне должна выполнять роль противовеса и функцию сдерживания уже не только против российской агрессии, но и против деструктивного поведения администрации Дональда Трампа на международной арене. Но с осознанием этого пока есть проблемы, считает политолог.

Эксперт убежден, что интеллектуальным лидером возрождения стратегического лидерства и субъектности Европы является Марио Драги с его планом радикальных изменений, объявленным в докладе осенью прошлого года. В этом плане речь идет прежде всего о возрождении экономической конкурентоспособности ЕС через инвестиции в 800 млрд евро.

Почему вообще сформировалась такая позиция Штатов? По-моему, эта политика команды Дональда Трампа — здесь и их видение роли США в мире, и отказ от морально-этических ценностей как измерения геополитики, а переход на чисто коммерческие, меркантильные отношения — это такая форма геополитического и политического безумия", — говорит политолог.

Впрочем, по его мнению, последствия действий Дональда Трампа и его команды в Европе будут противоположны тем, на которые надеются.

"Мир становится многополярным прямо у нас на виду. И этот процесс неотвратим, как сказал китайский министр Ван Й. Но что это значит? Это означает, что будет формироваться несколько мировых субглобальных объединений. Лидерство, очевидно, будут иметь США и Китай. Также это может быть и Евросоюз, если он сохранит свое внутреннее единство и сплоченность. В будущем это может быть и Индия. И на эту роль, конечно, претендует Россия", – говорит Горбач.

Однако формирование таких сфер влияния и полюсов рано или поздно будет приводить к столкновению между ними – за влияние на границы этих зон, привилегированных интересов. Российская война в Украине – это первый пример такого столкновения. Прообраз ІІІ Мировой, считает эксперт.

"Впрочем, если говорить о роли и месте Украины в этом процессе, следует понимать, что мы все же не являемся частью США, мы являемся частью Европы. Так что в будущем многополярном мире, в лучшем случае, мы будем частью Европейского Союза. В худшем случае – мы будем оккупированы Российской Федерацией", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет получить от Зеленского взятку.



