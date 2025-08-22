Стало известно, что ответил Трамп на письмо Орбана, в котором тот призвал приструнить Украину

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В распоряжении СМИ появилась копия письма и ответ Дональда Трампа на него.

Виктор Орбан отметил, что трубопровод, по которому якобы ударили украинцы, поставляет нефть в Венгрию и Словакию. Премьер говорит, что это единственная возможность у этих двух стран импортировать нефть.

"Венгрия поддерживает Украину бензином и электроэнергией, а в ответ они бомбардируют инфраструктуру, которая нас снабжает. Это очень недружественный жест! Я желаю президенту Трампу успехов в его стремлении к миру", – написал глава венгерского правительства.

Американский президент якобы ответил: "Виктор, мне не нравится то, что я слышу – я очень зол из-за этого. Передай Словакии, что ты мой большой друг", – написал Трамп в ответ.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто обратились с совместным призывом к Европейской комиссии гарантировать энергетическую безопасность стран-членов ЕС.

В частности, Бланар акцентировал, что какая-либо угроза поставкам нефти неприемлема, акцентировав, что в прошлый раз поставки были прекращены после обстрела по нефтепроводу "Дружба", а затем восстановлены после ремонта.

"Ранее Еврокомиссия заявила, что готова защитить нашу критическую энергетическую инфраструктуру, которая включает нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕС отстаивал интересы стран-членов и энергетическую безопасность своих граждан", — отметил Бланар.



