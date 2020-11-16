Стало известно, кто победил на выборах президента Молдовы

Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила на своем сайте, кто займет пост президента на этот раз. По итогам обработки более 99% бюллетеней голосования, на выборах президента лидирует Майя Санду. Она опережает своего соперника почти на 15%.

Фото: Gazeta.ru

Майя Санду набрала 57,42%, действующий президент Игорь Додон — 42,58% голосов.

Избирательная комиссия Молдовы обработала 1 619 500 голосов.

Ее победа была предсказуемой. Первые же экзит-полы сообщили, Майя Санду опережает Додона на 10%.

Напомним, что Майя Санду ранее занимала должность бывшего премьер-министра Молдовы и была министром образования. На выборы она баллотировалась от партии "Действие и Солидарность". Ранее она также боролась за место президента в 2016 году, но тогда ее обогнал пророссийский кандидат от партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

Выборы президента в Молдове состоялись 1 ноября 2020. Это четвертые прямые выборы президента Молдовы за всю историю независимости Республики Молдова.

Сайт "Комментарии" также напоминает, что в Перу сбросили президента. Тысячи жителей Перу организовали один из крупнейших протестов в стране за десятилетие.





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