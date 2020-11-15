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В Перу свергли президента (видео 18+)

В стране начались массовые протесты из-за свержения его предшественника

сегодня, 21:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

Временный президент Перу Мануэль Мерино ушел в отставку в воскресенье после гибели двух человек в ходе акций протеста против внезапного свержения его предшественника. 

В Перу свергли президента (видео 18+)

Фото: из открытых источников

Тысячи жителей Перу организовали один из крупнейших протестов в стране за десятилетия, когда Конгресс проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента.

Вместе с новоизбранным главой страны ушли 13 из 18 членов правительства. В стане наступил политический кризис. Об отставке президент  объявил в телеобращении. За несколько минут до заявления, президент Конгресса Луис Вальдес сказал, что все политические партии страны согласились с его уходом. Если он откажется, сказал Вальдес, начнется процедура импичмента. 


Ранее "Комментарии" писали, что на Кипре начались протесты из-за приезда Эрдогана. Президент Турции заявил во время визита на остров, что переговоры по кипрскому урегулированию необходимо проводить, основываясь на существовании "двух отдельных государств" на острове. В прошлом переговоры были нацелены на воссоединение средиземноморского острова, который разделен между грекоязычной республикой Кипр, членом Европейского Союза, контролирующей южные две трети острова, и севером, оккупированным Турцией с 1974 года. 



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-peru-politics/peru-interim-president-quits-after-ultimatum-from-congress-protest-deaths-idUSKBN27V01D?il=0
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