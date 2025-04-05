Президент Франции Эммануэль Макрон может стать контактным лицом Европы для проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным относительно мира в Украине. Об этом пишет The Telegraph

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что некоторые члены "коалиции решительных" настаивают на том, чтобы Макрон возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке и помощи Киеву.

Президента Франции и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые больше всего прилагают усилий по помощи Украине от европейцев, называют наиболее вероятными переговорщиками с Кремлем.

По информации издания, Стармер не планирует вести переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины. Вместе с тем источник The Telegraph в Елисейском дворце сообщил, что Макрон может взять на себя эту роль, "когда придет время". Эту возможность Париж действительно изучает.

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Также издание "Комментарии" сообщало – хотя бы один европейский лидер должен говорить с Россией. Такое решение согласовала "коалиция желающих" по Украине. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, которого цитирует MTV.

Финский лидер рассказал, что так называемая "коалиция желающих" по поддержке Украины решила, что по крайней мере один европейский лидер должен говорить с Россией.

Как считает Стубб, говорить с российским диктатором Владимиром Путиным должна или Франция, или Великобритания как возглавляющие "коалицию желающих".



