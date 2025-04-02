Макрон впервые прокомментировал приговор главной своей оппонентки Ле Пен

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал приговор депутату Национального собрания Марин Ле Пен, которую судили из-за дела о растрате средств Европейского парламента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает BFM TV.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Позицию президента Фонации озвучила пресс-секретарь французского правительства Софи Примас. По ее словам, Макрон "повторил три вещи". Первое – то, что правосудие является независимым. Второе – угрозы в адрес судей являются абсолютно неприемлемыми. Третье – то, что все имеют право на равное правосудие и что закон одинаков для всех.

Напомним, Марин Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что Лен Пен обвинили в нецелевом использовании денег налогоплательщиков. Но самая большая неприятность для Марин Ле Пен даже не в том. Что они может оказаться за бортом французской политики ближайший пять лет, а еще и в том, что она это время может провести за решеткой. Правда тюремное заключение может не растянуться на 5 лет. 3 из 5 она проведет. Также депутату грозит штраф в размере 300 тысяч евро. Уточняется, что суд запретил Ле Пен избираться в органы власти сроком на пять лет. Двенадцать помощников, проходивших по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, также были признаны виновными в растрате.

Суд оценил общий ущерб в 2,9 млн евро. Отмечается, что следствию удалось установить, что Ле Пен, будучи депутатом Европарламента в период с 2004 по 2017 год, наняла четырех фиктивных помощников. Они были трудоустроены на должности помощников депутатов Европарламента и получали за это зарплату, хотя в действительности работали либо на саму Ле Пен, либо на ее партию.



