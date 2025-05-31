Стало известно о решении Европы в случае отказа Трампа от помощи Украине

Чиновники Британии и Франции, которые ранее обсуждали миротворческую миссию в Украине, уже подготовили алгоритм действий в случае отказа президента США Дональда Трампа оказывать дальнейшую военную поддержку Киеву. Об этом пишет The Daily Telegraph

Европейский Союз. Фото из открытых источников

В материале говорится, что европейцы пришли к согласию сместить акцент с размещения европейских войск на обеспечение долгосрочной обороны Украины против российского вторжения без участия США.

"Настоящим вызовом стала тревога, что президент США действительно может выполнить своё обещание отказаться от роли посредника, поскольку ему не удалось посадить Владимира Путина за стол переговоров", – говорится в статье.

Один из европейских дипломатов сообщил, что основное внимание было сосредоточено на том, как сохранить необходимую поддержку Украине, исходя из предположения, что США будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, например, разведданные.

Также была достигнута договоренность о необходимости усилить экономическое давление на Россию.

Европейские лидеры также пришли к согласию пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Э то решение далось очень непросто, ведь президент США Трампа изначально высказывался против того, чтобы украинский лидер присутствовал на саммите.

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