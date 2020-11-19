Стало известно о смерти от коронавируса еще одной известной личности

Стало известно о смерти в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, еще одной известной личности. Сегодня, 19 ноября, умер патриарх Сербский Ириней, который долгое время находился в стационаре Военно-медицинской академии столицы Сербии Белграде под наблюдением медиков.

Патриарх был госпитализирован еще в начале текущего месяца, его здоровье не вызывало опасений врачей, он готовился в скором времени к выписке, но сегодня его состояние резко ухудшилось, что привело к летальному исходу, несмотря на все реанимационные мероприятия.

Ранее "Комментарии" писали о том, что бывший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Константинопольский патриархат изначально искал выгоды при даровании томоса Украине. Платой за него стали заграничные приходы Украинской православной церкви Киевского Патриархата, которые согласно условиям автокефалии перешли под руководство Стамбула. Представители Киевского Патриархата также обвинили Министерство культуры в фальсификации информации при ликвидации Украинской православной церкви Киевского Патриархата и заявили, что они не уступят ни одного храма и будут бороться за своё законное существование.





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