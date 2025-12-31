Стало известно, сколько тысяч солдат готовы развернуть европейские страны в Украине

Европейские партнеры Украины, согласные участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых полугода после завершения войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкое издание "Welt".

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Источники в Брюсселе сообщили, что европейские страны готовы участвовать в "коалиции желающих" — отправить в Украину военные контингенты, которые будут наблюдать за соблюдением прекращения огня между Украиной и Россией.

В частности, Париж и Лондон готовы предоставить соответствующие гарантии безопасности для Украины – в том числе использовать наземные войска для наблюдения за режимом прекращения огня. При этом в зависимости от обязательств, взятых государствами-участниками коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.

"Планы по поводу того, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно согласованы. Они были, по сути, разработаны военными экспертами по британским и французским вооруженным силам в сотрудничестве с Брюсселем", — пояснили собеседники.

По данным источников, Франция и Великобритания готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже в том случае, если не будет мандата от ООН или Евросоюза. Приглашение от Украины будет достаточно для Парижа и Лондона.

"Мониторинг прекращения огня с воздуха и моря должен обеспечить соседние с Украиной государства. Турция также играет определенную роль в планах мониторинга прекращения огня. Сообщалось, что Анкара могла бы контролировать регион Черного моря", — добавляют журналисты.

