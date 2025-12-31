Стало известно, сколько тысяч солдат готовы развернуть европейские страны в Украине

Рубрики
Европейские партнеры Украины, согласные участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых полугода после завершения войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкое издание "Welt".
Источники в Брюсселе сообщили, что европейские страны готовы участвовать в "коалиции желающих" — отправить в Украину военные контингенты, которые будут наблюдать за соблюдением прекращения огня между Украиной и Россией.
В частности, Париж и Лондон готовы предоставить соответствующие гарантии безопасности для Украины – в том числе использовать наземные войска для наблюдения за режимом прекращения огня. При этом в зависимости от обязательств, взятых государствами-участниками коалиции, в первые шесть месяцев в Украине могут развернуть до 15 тысяч военных.
По данным источников, Франция и Великобритания готовы участвовать в мониторинге прекращения огня даже в том случае, если не будет мандата от ООН или Евросоюза. Приглашение от Украины будет достаточно для Парижа и Лондона.
