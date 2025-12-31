Стало відомо, скільки тисяч солдатів готові розгорнути європейські країни в Україні

Європейські партнери України, які згодні брати участь у військовій компоненті "коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших півроку після завершення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє німецьке видання "Welt".

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

Джерела в Брюсселі повідомили виданню, що європейські країни готові брати участь у "коаліції охочих" — відправити в Україну військові контингенти, які будуть спостерігати за дотриманням припинення вогню між Україною та Росією.

Зокрема Париж та Лондон готові надати відповідні гарантії безпеки для України – у тому числі використати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню. При цьому залежно від зобов'язань, взятих державами-учасницями коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.

"Плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже остаточно узгоджені. Вони були, по суті, розроблені військовими експертами з британських та французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем", — пояснили співрозмовники.

Також, за даними джерел, Франція та Велика Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть в тому випадку, якщо не буде мандату від ООН або Євросоюзу. Запрошення від України буде цілком достатньо для Парижа та Лондона.

"Моніторинг припинення вогню з повітря та моря мають забезпечити сусідні з Україною держави. Туреччина також відіграє певну роль у планах моніторингу припинення вогню. Повідомлялося, що Анкара могла б контролювати регіон Чорного моря", — додають журналісти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — стало відомо, про захоплення якого міста РФ хоче заявити у новорічну ніч.

Також видання "Коментарі" повідомляло – це їх мрія: Буданов назвав ціль РФ у війні на 2026 рік.



