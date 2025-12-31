Стало відомо, скільки тисяч солдатів готові розгорнути європейські країни в Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Європейські партнери України, які згодні брати участь у військовій компоненті "коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших півроку після завершення війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє німецьке видання "Welt".
Європейські війська. Фото: з відкритих джерел
Джерела в Брюсселі повідомили виданню, що європейські країни готові брати участь у "коаліції охочих" — відправити в Україну військові контингенти, які будуть спостерігати за дотриманням припинення вогню між Україною та Росією.
Зокрема Париж та Лондон готові надати відповідні гарантії безпеки для України – у тому числі використати наземні війська для спостереження за режимом припинення вогню. При цьому залежно від зобов'язань, взятих державами-учасницями коаліції, в перші шість місяців в Україні можуть розгорнути до 15 тисяч військових.
Також, за даними джерел, Франція та Велика Британія готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть в тому випадку, якщо не буде мандату від ООН або Євросоюзу. Запрошення від України буде цілком достатньо для Парижа та Лондона.
