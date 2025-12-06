Раскрытие Bloomberg о том, что посланец США Стив Виткофф советовал России, как представить Трампу план по Украине, привело к потере доверия многих в Европе к переговорщикам президента. Макрон выразил это во время телефонного разговора европейских лидеров, о котором сообщал Der Spiegel, якобы предупреждая, что США могут быть готовы предать Украину. Мерц, как сообщается, обвинил американцев в "игре". Об этом рассказала политолог Олеся Яхно.

Мерц, Макрон и Стармер. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, в свою очередь европейские дипломаты говорят, что общение с американской и украинской сторонами в последнее время не было легким. Они также все больше готовы к перспективе того, что Трамп отойдет от вопроса, если не сможет добиться соглашения.

"Остается риск того, что США отойдут от всего вопроса и оставят европейцам решать его", – сказал Джон Форман, бывший британский атташе по обороне в Москве и Киеве.

Политолог отмечает, что Стармер, Макрон и Мерц считают своей определяющей миссией предотвращения раскола между США и Европой, что они считают ключевой стратегической целью России. Это также свидетельствует о постоянной зависимости континента от Америки.

