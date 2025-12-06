logo_ukra

Стармер, Макрон і Мерц вирішили врятувати Європу від розколи з США: на які кроки йдуть
commentss НОВИНИ Всі новини

Стармер, Макрон і Мерц вирішили врятувати Європу від розколи з США: на які кроки йдуть

Європейські дипломати підтверджують, що спілкування з американською та українською сторонами останнім часом не було легким

6 грудня 2025, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Розкриття Bloomberg про те, що посланець США Стів Віткофф радив Росії, як представити Трампу план щодо України, призвело до втрати довіри багатьох в Європі до переговорників президента. Макрон висловив це під час телефонної розмови європейських лідерів, про яку повідомляв Der Spiegel, нібито попереджаючи, що США можуть бути готові "зрадити" Україну. Мерц, як повідомляється, звинуватив американців у "грі". Про це розповіла політолог Олеся Яхно.

Стармер, Макрон і Мерц вирішили врятувати Європу від розколи з США: на які кроки йдуть

Мерц, Макрон та Стармер. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, у свою чергу, європейські дипломати кажуть, що спілкування з американською та українською сторонами останнім часом не було легким. Вони також все більше готові до перспективи того, що Трамп відійде від питання, якщо не зможе досягти угоди. 

"Залишається ризик того, що США відійдуть від усього питання та залишать європейцям вирішувати його", – сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві. 

Політолог зауважує, Стармер, Макрон і Мерц вважають своєю визначальною місією запобігання розколу між США та Європою, що вони вважають ключовою стратегічною метою Росії. Це також свідчить про постійну залежність континенту від Америки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські лідери переживають один із найнапруженіших періодів у спробах зберегти міцність трансатлантичного партнерства після публікації Білим домом нової Стратегії національної безпеки. Документ обсягом 33 сторінки, підписаний президентом Дональдом Трампом, містить жорсткі попередження на адресу Європи і вказує, що континент ризикує виявитися "знищеним", якщо не перегляне своїх підходів до оборони та безпеки, повідомляє Bloomberg.




