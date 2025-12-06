Розкриття Bloomberg про те, що посланець США Стів Віткофф радив Росії, як представити Трампу план щодо України, призвело до втрати довіри багатьох в Європі до переговорників президента. Макрон висловив це під час телефонної розмови європейських лідерів, про яку повідомляв Der Spiegel, нібито попереджаючи, що США можуть бути готові "зрадити" Україну. Мерц, як повідомляється, звинуватив американців у "грі". Про це розповіла політолог Олеся Яхно.

Мерц, Макрон та Стармер. Фото: із відкритих джерел

Експерт зазначає, у свою чергу, європейські дипломати кажуть, що спілкування з американською та українською сторонами останнім часом не було легким. Вони також все більше готові до перспективи того, що Трамп відійде від питання, якщо не зможе досягти угоди.

"Залишається ризик того, що США відійдуть від усього питання та залишать європейцям вирішувати його", – сказав Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони в Москві та Києві.

Політолог зауважує, Стармер, Макрон і Мерц вважають своєю визначальною місією запобігання розколу між США та Європою, що вони вважають ключовою стратегічною метою Росії. Це також свідчить про постійну залежність континенту від Америки.

