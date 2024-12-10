Страны ЕС с заоблачными ценами на жилье: неожиданные лидеры

С 2010 г. цены на жилье в странах Европейского Союза поднялись в среднем на 48%. Самое дорогое жилье стало для жителей Ирландии, которые тратят на него вдвое больше, чем среднестатистический европеец. В то же время, самое дешевое жилье — в Болгарии и Польше.

Где в Европе самое дорогое жилье: рейтинг стран 2023 года

По данным Евростата, стоимость жилья в ЕС резко изменилась за последнее десятилетие. Наибольшее удорожание зафиксировано в Эстонии, где цены выросли на 209%. Венгрия и Литва также оказались среди лидеров по росту цен на 191% и 154% соответственно. Однако не всюду наблюдается удорожание. Например, в Италии и Кипре жилье подешевело — на 8% и 2%. В Польше цены остались практически на уровне 2010 года.

В 2023 году больше всего на жилье тратят жители Ирландии, где расходы почти вдвое превышают средний показатель по ЕС. Люксембург и Дания также входят в тройку стран с высокими затратами, где цены выше среднеевропейских на 86% и 80% соответственно. С другой стороны, в Болгарии и Польше расходы на жилье самые низкие – на 61% и 56% ниже среднего уровня.

Стоимость аренды у ЕС тоже выросла — на 22% за период с 2010 по 2023 год. Наибольшее удорожание наблюдается в Эстонии (211%) и Литве (169%). Для сравнения, общая инфляция в ЕС за это время составила 36%. В Греции, в отличие от других стран, цены на аренду остались без изменений.

Средний житель ЕС в 2023 году тратил на жилье около 20% своего дохода. В Греции этот показатель значительно выше – 35%. В Люксембурге, Дании и Норвегии на жилье уходит около 25% доходов. В то же время в странах с более низкими ценами на жилье, например Болгария или Польша, расходы составляют значительно меньшую долю бюджета.

Ранее "Комментарии" писали, что с начала полномасштабного вторжения Львов стал одним из лидеров с ростом цен и городом, где в Украине самая дорогая недвижимость. За последние полгода цены на жилье во Львове снова выросли, в том числе на вторичном рынке и стоимость аренды квартир.