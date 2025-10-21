Стрелец в премьера Словакии Фицо получил приговор: детали

Рубрики
Словацкий суд объявил приговор по делу о покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Мужчину, который в мае прошлого года открыл огонь по главе правительства Словакии, приговорили к 21 году лишения свободы вместо пожизненного заключения.
Юрай Цинтула получил приговор. Фото: Denník N
Как сообщает издание Denník N, Специализированный уголовный суд Словакии признал действия 72-летнего Юрая Цинтулы террористическим актом. Однако суд воспользовался правом на чрезвычайное уменьшение наказания, поэтому вместо пожизненного заключения пенсионер получит 21 год за решеткой.
Юрай Цинтула открыл стрельбу в городе Гандлова, когда Фицо подходил к толпе после выездного заседания правительства. Нападающий выстрелил несколько раз из пистолета калибра 9 миллиметров, а словацкий премьер получил четыре ранения с близкого расстояния.
Покушение было зафиксировано на видео местного телевидения, а самого нападавшего задержали на месте инцидента. Уже в ходе следствия Цинтула признался в совершенном преступлении.
После покушения Роберт Фицо перенес несколько сделок и несколько недель провел в больнице. Хотя политик впоследствии вернулся к исполнению обязанностей, в течение года он неоднократно отменял встречи и поездки, объясняя это осложнениями после ранений.
Покушение на Фицо стало первым в истории независимой Словакии нападением на действующего премьер-министра.
