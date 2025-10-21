logo

Стрелец в премьера Словакии Фицо получил приговор: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Стрелец в премьера Словакии Фицо получил приговор: детали

Словацкий суд признал 72-летнего Юрая Цинтула виновным в террористическом акте против премьера Роберта Фицо.

21 октября 2025, 11:28
Автор:
avatar

Slava Kot

Словацкий суд объявил приговор по делу о покушении на премьер-министра Роберта Фицо. Мужчину, который в мае прошлого года открыл огонь по главе правительства Словакии, приговорили к 21 году лишения свободы вместо пожизненного заключения.

Стрелец в премьера Словакии Фицо получил приговор: детали

Юрай Цинтула получил приговор. Фото: Denník N

Как сообщает издание Denník N, Специализированный уголовный суд Словакии признал действия 72-летнего Юрая Цинтулы террористическим актом. Однако суд воспользовался правом на чрезвычайное уменьшение наказания, поэтому вместо пожизненного заключения пенсионер получит 21 год за решеткой.

"Нападение на премьер-министра 15 мая прошлого года в Гандловой было террористическим актом. Специализированный уголовный суд приговорил убийцу Юрая Цинтула (72 года) к 21 году заключения", — говорится в решении.

Юрай Цинтула открыл стрельбу в городе Гандлова, когда Фицо подходил к толпе после выездного заседания правительства. Нападающий выстрелил несколько раз из пистолета калибра 9 миллиметров, а словацкий премьер получил четыре ранения с близкого расстояния.

Покушение было зафиксировано на видео местного телевидения, а самого нападавшего задержали на месте инцидента. Уже в ходе следствия Цинтула признался в совершенном преступлении.

После покушения Роберт Фицо перенес несколько сделок и несколько недель провел в больнице. Хотя политик впоследствии вернулся к исполнению обязанностей, в течение года он неоднократно отменял встречи и поездки, объясняя это осложнениями после ранений.

Покушение на Фицо стало первым в истории независимой Словакии нападением на действующего премьер-министра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в попытке убийства премьер-министра Словакии Фицо обнаружили "российский след".



Источник: https://dennikn.sk/4919914/bol-to-teroristicky-utok-senat-odsudil-juraja-cintulu-na-21-rokov
