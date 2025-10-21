Стрілець у прем’єра Словаччини Фіцо отримав вирок: деталі

Словацький суд оголосив вирок у справі замаху на прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Чоловіка, який у травні минулого року відкрив вогонь по голові уряду Словаччини, засудили до 21 року позбавлення волі замість довічного ув'язнення.

Юрай Цінтула отримав вирок. Фото: Denník N

Як повідомляє видання Denník N, Спеціалізований кримінальний суд Словаччини визнав дії 72-річного Юрая Цінтули терористичним актом. Проте суд скористався правом на надзвичайне зменшення покарання, тому замість довічного ув’язнення пенсіонер отримає 21 рік за ґратами.

"Напад на прем’єр-міністра 15 травня минулого року в Гандловій був терористичним актом. Спеціалізований кримінальний суд засудив вбивцю Юрая Цінтулу (72 роки) до 21 року ув'язнення", — зазначено у рішенні.

Юрай Цінтула відкрив стрілянину в місті Гандлова, коли Фіцо підходив до натовпу після виїзного засідання уряду. Нападник вистрілив кілька разів із пістолета калібру 9 міліметрів, а словацький прем’єр отримав чотири поранення з близької відстані.

Замах було зафіксовано на відео місцевого телебачення, а самого нападника затримали на місці інциденту. Уже під час слідства Цінтула зізнався у скоєному злочині.

Після замаху Роберт Фіцо переніс кілька операцій і кілька тижнів провів у лікарні. Хоча політик згодом повернувся до виконання обов’язків, упродовж року він неодноразово скасовував зустрічі та поїздки, пояснюючи це ускладненнями після поранень.

Замах на Фіцо став першим в історії незалежної Словаччини нападом на чинного прем’єр-міністра.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у спробі вбивства прем’єр-міністра Словаччини Фіцо виявили "російський слід".