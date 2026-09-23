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Стубб бросил вызов Путину: что заявил о войне

Президент Финляндии утверждает, что ситуация для Украины изменилась в лучшую сторону, и призывает Москву перейти к переговорам

23 сентября 2026, 07:31
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Кравцев Сергей

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем год назад, — причем речь, по его словам, идет сразу о военной, политической и финансовой сферах.

Стубб бросил вызов Путину: что заявил о войне

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

В интервью финский лидер отметил, что вокруг войны продолжается активная "челночная дипломатия", а международные посредники рассчитывают, как минимум на достижение частичного прекращения огня.

Стубб заявил, что считает положение Украины на поле боя более сильным. В качестве аргументов он привел данные о потерях сторон и изменениях линии фронта. По его словам, соотношение потерь Украины и России составляет примерно один к пяти.

Кроме того, как утверждает финский президент, в текущем году российские войска заняли около 900 квадратных километров украинской территории, тогда как украинская армия вернула около 800 квадратных километров.

На этом фоне Стубб считает необходимым добиваться прямых переговоров с российским руководством.

"Вы не выиграете эту войну, так что давайте попробуем ее закончить", — сформулировал он предполагаемое послание Москве. 

По словам Стубба, Владимир Зеленский и Дональд Трамп заинтересованы в мире, а следующим шагом должно стать участие Владимира Путина в переговорах.

Финский президент также допустил отдельный сценарий — частичное прекращение ударов. В таком случае, по его мнению, возможен принцип взаимных ограничений: если Украина прекращает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, Россия должна отказаться от ударов по украинским объектам энергетики и электроснабжения.

Стубб связал актуальность такого предложения с приближением зимы.

Говоря о перспективах переговоров, финский президент также отметил влияние энергетического фактора. По его словам, высокие цены на энергоносители частично усиливают интерес к дипломатическому решению. При этом на ситуацию влияют как украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, так и продолжающаяся война на Ближнем Востоке.

Таким образом, Хельсинки выступает одновременно за продолжение дипломатических усилий и за возможные взаимные ограничения ударов по критической инфраструктуре.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a017HdWR0R4
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