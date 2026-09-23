Стубб кинув виклик Путіну: що заявив про війну

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Україна зараз перебуває в більш вигідному становищі, ніж рік тому, причому мова, за його словами, йде відразу про військову, політичну та фінансову сфери.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю фінський лідер зазначив, що навколо війни триває активна "човникова дипломатія", а міжнародні посередники розраховують як мінімум на досягнення часткового припинення вогню.

Стубб заявив, що вважає становище України на полі бою сильнішим. Як аргументи він навів дані про втрати сторін і зміни лінії фронту. За його словами, співвідношення втрат України та Росії становить приблизно один до п'яти.

Крім того, як стверджує фінський президент, цього року російські війська зайняли близько 900 квадратних кілометрів української території, тоді як українська армія повернула близько 800 квадратних кілометрів.

На цьому фоні Стубб вважає за необхідне добиватися прямих переговорів з російським керівництвом.

"Ви не виграєте цю війну, так що давайте спробуємо її закінчити", — сформулював він передбачуване послання Москві.

За словами Стубба, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зацікавлені у світі, а наступним кроком має стати участь Володимира Путіна у переговорах.

Фінський президент також припустився окремого сценарію — часткового припинення ударів. У такому разі, на його думку, можливий принцип взаємних обмежень: якщо Україна припиняє атаки на російські нафтопереробні заводи, Росія має відмовитись від ударів по українських об'єктах енергетики та електропостачання.

Стубб пов'язав актуальність такої пропозиції із наближенням зими.

Говорячи про перспективи переговорів, фінський президент також наголосив на впливі енергетичного чинника. За його словами, високі ціни на енергоносії частково посилюють інтерес до дипломатичного рішення. При цьому на ситуацію впливають як українські удари по російській нафтовій інфраструктурі, так і війна, що триває на Близькому Сході.

Таким чином Гельсінкі виступає одночасно за продовження дипломатичних зусиль і за можливі взаємні обмеження ударів по критичній інфраструктурі.

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