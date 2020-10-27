Товарищ, ты должен проголосовать! - в Зеландии запустили провокационный предвыборный ролик с россиянином

Граждан Новой Зеландии, живущих за пределами страны, призвали активно участвовать в голосованиях на выборах и референдумах страны в этом году. Так, компания Every Kiwi Vote Counts создала ролик для того, чтобы простимулировать избирателей.

Фото: everykiwivotecounts.nz

За главного героя ролика взяли "россиянина". В видео мужчина средних лет на фоне типичного постсоветского пейзажа, сидя на автомобиле ВАЗ, начинает говорить с заметным восточноевропейским акцентом. Он здоровается русским "привет", а затем представляется Виктором, жителем России, и размышляет на тему выборов в Зеландии, откровенно признаваясь, что, "вмешается" в результаты голосования, если граждане не воспользуются своим правом избирателя.

Известно, что количество людей, имеющих гражданство Зеландии насчитывается около 3,8 млн человек, из которых 600 тыс проживает за границей, что может сыграть существенную роль при подсчете голосов избирателей, принявших участие в референдуме.

Один из авторов видео, социолог Трейси Ли, которая сама прожила в иммиграции более 15 лет, объяснила, что, используя такой персонаж в ролике, побуждает таким образом сограждан из-за рубежа побороть свою аморфность и проголосовать.

Ли подчеркнула, что провокационным моментом в социальном ролике стала возможность того, что правом "ленивого" избирателя может воспользоваться другая страна, например, Россия.





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