Трагически погиб известный боксер-чемпион (ФОТО)

В Молдове погиб известный боксер. Об этом сообщает издание Факты.

Василий Белоус . Фото из открытых источников.

Как стало известно, молдавский боксер-чепмион Василий Белоус погиб в результате ДТП. По информации правоохранительных органов, спортсмен не справился с управлением своего легкового автомобиля и врезался здание монастыря в селе Каларашовка, которое находится в 240 километрах от столицы Молдовы.

В Сети появились фотографии с места происшествия. На них можно заметить, что удар при столкновении был настолько сильным, что передняя часть автомобиля сложилась гармошкой.

Фото: Факты.

Для справки: Василий Белоус неоднократно становился чемпионом Молдовы. В 2012 году стал первым боксером своей страны, которому удалось стать обладателем олимпийской лицензии и выступить на Играх в Лондоне. В 2017-м завоевал "бронзу" чемпионата Европы, проходившего в Харькове.

27 августа Василий Белоус отметил свой 33 день рождения.





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