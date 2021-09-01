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Трагически погиб известный боксер-чемпион (ФОТО)

Василий Белоус неоднократно становился чемпионом Молдовы

сегодня, 14:03
Автор:

Денис Подставной

В Молдове погиб известный боксер. Об этом сообщает издание Факты. 

Трагически погиб известный боксер-чемпион (ФОТО)

Василий Белоус . Фото из открытых источников.

Как стало известно, молдавский боксер-чепмион Василий Белоус погиб в результате ДТП. По информации правоохранительных органов, спортсмен не справился с управлением своего легкового автомобиля и врезался здание монастыря в селе Каларашовка, которое находится в 240 километрах от столицы Молдовы. 

В Сети появились фотографии с места происшествия. На них можно заметить, что удар при столкновении был настолько сильным, что передняя часть автомобиля сложилась гармошкой. 

Трагически погиб известный боксер-чемпион (ФОТО) - фото 2

Фото: Факты. 

Для справки: Василий Белоус неоднократно становился чемпионом Молдовы. В 2012 году стал первым боксером своей страны, которому удалось стать обладателем олимпийской лицензии и выступить на Играх в Лондоне. В 2017-м завоевал "бронзу" чемпионата Европы, проходившего в Харькове.

27 августа Василий Белоус отметил свой 33 день рождения. 

Трагически погиб известный боксер-чемпион (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда российского сериала "Кухня" умер прямо на сцене. Диланян не дожил несколько недель до своего 60-летнего юбилея. День рождения мужчина должен был бы отпраздновать 9 сентября. Артура Диланяна подвело собственное сердце — оно остановилось посреди спектакля в театре. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с подписчиками трагической новостью. У неё умер 11-месячный племянник. Ребёнок скончался в медицинском учреждении от отказа всех внутренних органов. На память о мальчике звезда "Основного инстинкта" опубликовала в социальной сети нежное видео. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://sport.fakty.ua/ru/384103-izvestnyj-bokser-chempion-pogib-v-avarii
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