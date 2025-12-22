logo

Трамп снова играет с огнем: в Дании нервно отреагировали на новые шаги США по Гренландии
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп снова играет с огнем: в Дании нервно отреагировали на новые шаги США по Гренландии

В МИД Дании прокомментировали назначение спецпредставителя Трампа по Гренландии

22 декабря 2025, 13:36
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публично заявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. На такую новость в Дании уже отреагировали. Об этом сообщает Reuters.

Трамп снова играет с огнем: в Дании нервно отреагировали на новые шаги США по Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Локке Расмуссен. Фото: из открытых источников

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и решительно будет продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира", — отметил Трамп.

Лендри, занявший пост губернатора Луизианы в январе 2024 года, поблагодарил Трампа, заявив, что для него большая честь служить на этом добровольном посту, чтобы сделать Гренландию частью США.

Хотя в этом месяце Соединенные Штаты и Гренландия пообещали проявлять "взаимное уважение", министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что комментарии США по поводу Гренландии вызвали неопределенность среди местного населения, и отметила необходимость открытого диалога с Соединенными Штатами.

Решение президента США Дональда Трампа назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником к Гренландии свидетельствует об сохраняющемся интересе Америки к этому арктическому острову.

"Это назначение подтверждает интерес Америки к Гренландии. Однако мы настаиваем на том, что все, включая США, должны проявлять уважение к территориальной целостности Королевства Дания", — заявила министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Читайте на портале "Комментарии" — США могут быть причастны к попыткам создания сепаратистского движения в Гренландии, об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Дании вызвало временно поверенного в делах США после того, как местная разведка обнаружила подозрительные действия, связанные с людьми из окружения Дональда Трампа. По данным спецслужб, эти люди пытаются влиять на политические процессы на острове и направляют усилия на разрыв его связей с Копенгагеном.




Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-announces-louisiana-governor-greenland-special-envoy-2025-12-22/
