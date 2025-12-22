Трамп знову грає з вогнем: у Данії нервово відреагували на нові кроки США щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп публічно заявив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним представником по Гренландії. На таку новину у Данії вже відреагували. Про це повідомляє Reuters.

Глава МЗС Данії Ларс Локке Расмуссен. Фото: з відкритих джерел

"Джефф розуміє, наскільки важливою є Гренландія для нашої національної безпеки, і рішуче просуватиме інтереси нашої країни у забезпеченні безпеки, захисту та виживання наших союзників і, по суті, всього світу", — зазначив Трамп.

Лендрі, який обійняв посаду губернатора Луїзіани в січні 2024 року, подякував Трампу, заявивши, що для нього велика честь служити на цій добровільній посаді, щоб зробити Гренландію частиною США.

Хоча цього місяця Сполучені Штати та Гренландія пообіцяли виявляти "взаємну повагу", міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт заявила, що коментарі США щодо Гренландії викликали невизначеність серед місцевого населення, і наголосила на необхідності відкритого діалогу зі Сполученими Штатами.

Рішення президента США Дональда Трампа призначити губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланником до Гренландії свідчить про інтерес Америки, що зберігається, до цього арктичного острова.

"Це призначення підтверджує інтерес Америки до Гренландії. Однак ми наполягаємо на тому, що всі, включаючи США, повинні виявляти повагу до територіальної цілісності Королівства Данія", — заявила заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США можуть бути причетні до спроб створення сепаратистського руху в Гренландії, про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Данії викликало тимчасово повіреного у справах США після того, як місцева розвідка виявила підозрілі дії, пов’язані з людьми з оточення Дональда Трампа. За даними спецслужб, ці особи намагаються впливати на політичні процеси на острові та спрямовують зусилля на розрив його зв’язків з Копенгагеном.



