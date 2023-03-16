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Тревожные действия россиян в Атлантическом океане: португальские военные не выполнили приказ

Российский корабль был замечен в Атлантическом океане с неизвестной миссией. Руководство Португалии отдало приказ своим военным сопроводить русский корабль, однако они отказались.

сегодня, 19:00 comments3466
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Автор:

Slava Kot

У португальского острова Мадейра заметили российский корабль "Академик Трешников". По выводам португальцев лодка исследовала подводные кабели в регионе. Для безопасности в регионе российская лодка должна сопровождать португальский корабль Mondego, но экипаж судна отказался выполнять приказ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на португальское издание CM.

Тревожные действия россиян в Атлантическом океане: португальские военные не выполнили приказ

Российское судно "Академик Трешников". Фото из открытых источников

Российское исследовательское судно "Академик Трешников" было замечено 12 марта в 30 км от острова Мадейра, принадлежащего Португалии. Несмотря на то, что это исследовательское судно, в НАТО считают, что россияне используют гражданский корабль для разведки и шпионажа. Особенно опасность представляла то, что россияне плавали вблизи подводных кабелей, через которые проходит около 97% интернет-трафика и осуществляются финансовые операции на сумму в 10 млрд евро ежедневно.


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Поэтому руководство Португалии решило отправить на российский корабль свое судно Mondego. Однако 13 моряков отказались участвовать в этой миссии, заявив, что Mondego находится в плохом техническом состоянии и не может участвовать в этой операции. Начальник штаба ВМС Энрике Гувейя был возмущен таким отношением.

"В тот день, когда мы станем недисциплинированными и не поверим в командную строку, и это подрывается, мы останемся без Вооруженных сил", – сказал Энрике Гувейя.

Начальник штаба ВМС добавил, что с военнослужащими, отказавшимися от выхода в море, будет проведена проверка, после ее завершения будут приняты решения о возможных дисциплинарных последствиях. Пока неизвестно, что стало настоящей причиной отказа португальских военных выйти в море и сопроводить российский корабль. Таким образом, россияне находились несколько часов сами у критического объекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль объяснил, почему не может поставлять оружие Украине.

Также "Комментарии" писали, что жители Бали исполнены страха из-за наплыва россиян.



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Источник: https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/mondego-deixa-navio-sabotador-russo-passar-a-30-quilometros-da-madeira
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