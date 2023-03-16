Тревожные действия россиян в Атлантическом океане: португальские военные не выполнили приказ

У португальского острова Мадейра заметили российский корабль "Академик Трешников". По выводам португальцев лодка исследовала подводные кабели в регионе. Для безопасности в регионе российская лодка должна сопровождать португальский корабль Mondego, но экипаж судна отказался выполнять приказ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на португальское издание CM.



Российское судно "Академик Трешников". Фото из открытых источников

Российское исследовательское судно "Академик Трешников" было замечено 12 марта в 30 км от острова Мадейра, принадлежащего Португалии. Несмотря на то, что это исследовательское судно, в НАТО считают, что россияне используют гражданский корабль для разведки и шпионажа. Особенно опасность представляла то, что россияне плавали вблизи подводных кабелей, через которые проходит около 97% интернет-трафика и осуществляются финансовые операции на сумму в 10 млрд евро ежедневно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Поэтому руководство Португалии решило отправить на российский корабль свое судно Mondego. Однако 13 моряков отказались участвовать в этой миссии, заявив, что Mondego находится в плохом техническом состоянии и не может участвовать в этой операции. Начальник штаба ВМС Энрике Гувейя был возмущен таким отношением.

"В тот день, когда мы станем недисциплинированными и не поверим в командную строку, и это подрывается, мы останемся без Вооруженных сил", – сказал Энрике Гувейя.

Начальник штаба ВМС добавил, что с военнослужащими, отказавшимися от выхода в море, будет проведена проверка, после ее завершения будут приняты решения о возможных дисциплинарных последствиях. Пока неизвестно, что стало настоящей причиной отказа португальских военных выйти в море и сопроводить российский корабль. Таким образом, россияне находились несколько часов сами у критического объекта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль объяснил, почему не может поставлять оружие Украине.

Также "Комментарии" писали, что жители Бали исполнены страха из-за наплыва россиян.