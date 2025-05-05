Тревожный сигнал для Украины: кто выходит на выборах в Румынии во второй тур

В соседней Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также поборется за право стать президентом страны во втором туре. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные ЦИК Румынии.

Выборы в Румынии. Фото: из открытых источников

Так, в Румынии уже было обработано 100% бюллетеней по результатам президентских выборов.

Результат у кандидата от ультраправой партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Симиона вдвое превышает количество голосов, которые избиратели отдали как за независимого кандидата Дана, так и за Антонеску из "Национальной либеральной партии" (PSD-PNL-UDMR).

Однако Дан получил несколько более высокие результаты за бывшего исполняющего обязанности президента Антонеска.

В целом результаты подсчетов голосов выглядят так:

Джордже Симион — 40,94 %

Никушор Дан — 20,99 %

Крин Антонеску — 20,09 %

Виктор Понта — 13,06 %

Елена Ласкони — 2,68 %

Стоит обратить внимание, что поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, должен состояться второй тур. Ожидается, что он состоится через две недели – 18 мая.

На нем праворадикальному политику Симиону придется столкнуться с бывшим мэром столицы Даном, который получил репутацию успешного борца с коррупцией.

Добавим, Антонеску уже признал поражение на первом туре президентских выборов.

"Голоса сказали свое, граждане сказали свое. Извините. Я оставляю эту попытку, думаю, с высоко поднятой головой, по крайней мере, так я чувствую себя. Я представил программу, я представил некоторые решения, некоторые идеи, характер, вердикт румын был другим", — заявил политик в интервью румынским СМИ.

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