Тревожный сигнал для Украины: кто выходит на выборах в Румынии во второй тур

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Кравцев Сергей
В соседней Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает экс-мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также поборется за право стать президентом страны во втором туре. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные ЦИК Румынии.
Выборы в Румынии. Фото: из открытых источников
Так, в Румынии уже было обработано 100% бюллетеней по результатам президентских выборов.
Результат у кандидата от ультраправой партии "Альянс за Союз румын" (AUR) Симиона вдвое превышает количество голосов, которые избиратели отдали как за независимого кандидата Дана, так и за Антонеску из "Национальной либеральной партии" (PSD-PNL-UDMR).
Однако Дан получил несколько более высокие результаты за бывшего исполняющего обязанности президента Антонеска.
В целом результаты подсчетов голосов выглядят так:
Джордже Симион — 40,94 %
Никушор Дан — 20,99 %
Крин Антонеску — 20,09 %
Виктор Понта — 13,06 %
Елена Ласкони — 2,68 %
Стоит обратить внимание, что поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, должен состояться второй тур. Ожидается, что он состоится через две недели – 18 мая.
На нем праворадикальному политику Симиону придется столкнуться с бывшим мэром столицы Даном, который получил репутацию успешного борца с коррупцией.
Добавим, Антонеску уже признал поражение на первом туре президентских выборов.
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