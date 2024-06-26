Три государства НАТО были против немедленного членства Украины год назад

Украина вышла на новый уровень на пути к вступлению в НАТО . Год назад три страны выступили против немедленного вступления в Альянс. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта в интервью Укринформу .

Вступление Украины в НАТО (фото из открытых источников)

Он отметил, что Украина пока не смогла добиться максимально поставленных целей, но важный результат уже был достигнут. Дело в том, что государству удалось привлечь широкую поддержку правительствами стран НАТО.

"Сказать еще пять лет назад, что только три государства Альянса будут против немедленного обретения Украиной членства?.. Тогда это выглядело фантастической ситуацией – мы всегда считали голоса за нас. Пять государств, потом девять… В Вильнюсе же коалиция четко выкристаллизовала ситуацию: только несколько государств не поддержали приглашение нас в НАТО. То есть, мы вышли на совершенно другой уровень и сейчас уже вопрос состоит в том, чтобы убедить эти несколько крупных влиятельных государств", — сказал посол.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина выполнит одиннадцать требований Венгрии для вступления в ЕС. Украина заявила о своей готовности полностью выполнить 11 требований Венгрии относительно защиты прав национальных меньшинств, необходимых для вступления в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время ее выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.

Стефанишина подчеркнула, что Украина неоднократно подтверждала свою настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в частности, в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств. Она отметила, что Украина отдана намерению решить и воплотить 11 вопросов, затронутых венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении.

