Министры обороны Болгарии, Греции и Румынии подписали важное соглашение о создании нового коридора для эффективного опрокидывания войск НАТО. Эта инициатива направлена на укрепление обороноспособности в странах региона и повышение военной мобильности на восточном фланге альянса. Об этом заявил глава Министерства обороны Греции Никос Дендиас.

Главы Минобороны Болгарии, Греции и Румынии подписали документ о создании общего коридора (фото из открытых источников)

По его словам, создание такого коридора позволит эффективно реагировать на потенциальные угрозы безопасности в регионе. Осенью участники соглашения планируют провести трехстороннюю встречу в греческом городе Александрополис для обсуждения планов и реализации проекта.

По информации греческого издания Kathimerini , военный коридор предполагает объединение четырех стратегически важных портов и инфраструктуры. Этот коридор соединит города Салоники и Александрополис в Греции с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии, что обеспечит быстрое перемещение военных сил через Европу и за ее пределами. Также он позволит беспрепятственно пересекать пограничные пункты во время военных миссий, что значительно увеличит эффективность и быстроту реагирования НАТО на потенциальные угрозы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названы страны, которые в НАТО заняли максимально осторожную позицию относительно членства Украины. НАТО дало понять российскому диктатору Владимиру Путину о существовании четких правил Альянса, заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он также отметил, что для Украины есть как хорошие, так и плохие новости.

В частности, Тизенгаузен подчеркнул, что в декларации саммита НАТО была определена роль Китая, отметив, что эта страна поставляет товары двойного назначения в Россию. Для российского диктатора, выступающего против расширения НАТО, также были неприятные новости, говорит эксперт. Он отметил, что в декларации указано, что Альянс намерен расширяться на Балканах и в Причерноморском регионе.

