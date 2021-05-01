Турция поставила криптовалюты в один ряд с отмыванием денег и финансированием терроризма

Турция добавила криптовалютные торговые платформы в список компаний, подпадающих под регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в президентском указе, опубликованном ранее в субботу.



В Турции запретили криптовалюты. Фото: Murad Seze/REUTERS

The Official Gazette сообщила, что последнее расширение правил, регулирующих криптовалютные транзакции, вступит в силу немедленно и охватит "поставщиков услуг криптоактивов", которые будут нести ответственность в соответствии с существующими правилами.

В прошлом месяце центральный банк Турции запретил использование криптоактивов для платежей на том основании, что такие транзакции были рискованными. В последующие дни две турецкие платформы для торговли криптовалютами были остановлены в рамках отдельных расследований.

Расследование в отношении одной из них, Thodex, привело к аресту в четверг шести подозреваемых, включая братьев и сестер его главы Фарука Фатиха Озера, которого турецкие власти разыскивают после того, как он отправился в Албанию.

Ранее "Комментарии" писали, что украинские чиновники в декларациях 2020 года задекларировали 46 351 биткоин. Биткоины в своих доходах за прошлый год задекларировали 652 чиновники от представителей местной власти к работникам министерств и полиции. Такие данные опубликованы сервисом OpenDataBot, специализирующаяся на анализе открытых реестров. Больше всего криптовалюты оказалось у депутатов городских советов (11%), сотрудников полиции (9%), военных (6%), районных депутатов (6%), прокуроров (4%) и чуть больше 3% от общего количества биткоинов, согласно декларациям, у депутатов Верховной Рады.

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