Турция поставила криптовалюты в один ряд с отмыванием денег и финансированием терроризма

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Татьяна Веремеева
Турция добавила криптовалютные торговые платформы в список компаний,
подпадающих под регулирование борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма,
говорится в президентском указе, опубликованном ранее в субботу.
В Турции запретили криптовалюты. Фото: Murad Seze/REUTERS
The Official Gazette сообщила, что последнее расширение правил,
регулирующих криптовалютные транзакции, вступит в силу немедленно и охватит "поставщиков
услуг криптоактивов", которые будут нести ответственность в соответствии с
существующими правилами.
В прошлом месяце центральный банк Турции запретил использование
криптоактивов для платежей на том основании, что такие транзакции были
рискованными. В последующие дни две турецкие платформы для торговли
криптовалютами были остановлены в рамках отдельных расследований.
Расследование в отношении одной из них, Thodex, привело к аресту в четверг
шести подозреваемых, включая братьев и сестер его главы Фарука Фатиха Озера,
которого турецкие власти разыскивают после того, как он отправился в Албанию.
Ранее "Комментарии" писали, что украинские чиновники в декларациях 2020
года задекларировали 46
351 биткоин. Биткоины в своих доходах за прошлый год задекларировали 652
чиновники от представителей местной власти к работникам министерств и полиции.
Такие данные опубликованы сервисом OpenDataBot, специализирующаяся на анализе
открытых реестров. Больше всего криптовалюты оказалось у депутатов городских
советов (11%), сотрудников полиции (9%), военных (6%), районных депутатов (6%),
прокуроров (4%) и чуть больше 3% от общего количества биткоинов, согласно
декларациям, у депутатов Верховной Рады.
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