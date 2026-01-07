У Европы все больше решимости: какая страна впервые допустила размещение военных в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые публично допустил возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной миротворческой миссии в Украине после прекращения огня. Об этом сообщает агентство EFE.

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало после встречи так называемой "коалиции решительных" в Париже, где обсуждались дальнейшие шаги по обеспечению устойчивого мира в Украине. По словам Санчеса, уже со следующего понедельника он начнет серию консультаций с представителями большинства парламентских сил, чтобы обсудить возможный вклад Испании в мирный процесс.

Глава испанского правительства подчеркнул, что Мадрид, "как большая европейская страна", намерен участвовать в ключевых решениях, если будет достигнуто прекращение огня и появится реальный шанс на установление стабильного мира.

Санчес отметил, что вклад Испании не должен ограничиваться только гуманитарной или финансовой помощью, а может включать как участие в восстановлении страны, так и предоставление определённых военных возможностей.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном направлении испанских военных в рамках международной миротворческой миссии, премьер напомнил, что Испания уже принимала участие в подобных операциях за пределами Европы.

"Если мы делали это в других частях мира, почему бы не сделать это в Европе?", — заявил он.

Ранее Санчес занимал более осторожную позицию и подчеркивал, что говорить о присутствии испанских военных в Украине преждевременно. Нынешние заявления свидетельствуют о заметном изменении риторики Мадрида на фоне активизации европейских дискуссий о гарантиях безопасности для Киева.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что любое решение о направлении военных за границу потребует одобрения Конгресса депутатов Испании. Таким образом, вопрос участия испанского контингента в миротворческой миссии в Украине остается открытым и будет предметом внутриполитических дебатов в ближайшее время.

Читайте также на портале "Комментарии" — Румыния не рассматривает возможность направления собственных военнослужащих на территорию Украины, однако готова в дальнейшем активно участвовать в укреплении региональной безопасности, в частности в акватории Черного моря. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.



