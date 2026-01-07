Європа має все більше рішучості: яка країна вперше допустила розміщення військових в Україні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше публічно припустився можливості участі іспанських військовослужбовців у потенційній миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Про це повідомляє агентство EFE.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: з відкритих джерел

Заява пролунала після зустрічі так званої "коаліції рішучих" у Парижі, де обговорювалися подальші кроки щодо забезпечення сталого світу в Україні. За словами Санчеса, вже наступного понеділка він розпочне серію консультацій з представниками більшості парламентських сил, щоб обговорити можливий внесок Іспанії у мирний процес.

Глава іспанського уряду наголосив, що Мадрид, "як велика європейська країна", має намір брати участь у ключових рішеннях, якщо буде досягнуто припинення вогню та з'явиться реальний шанс на встановлення стабільного світу.

Санчес зазначив, що внесок Іспанії не повинен обмежуватися лише гуманітарною чи фінансовою допомогою, а може включати як участь у відновленні країни, так і надання певних військових можливостей.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливий напрямок іспанських військових у рамках міжнародної миротворчої місії, прем'єр нагадав, що Іспанія вже брала участь у подібних операціях за межами Європи.

"Якщо ми робили це в інших частинах світу, чому б не зробити це в Європі?", — заявив він.

Раніше Санчес займав більш обережну позицію та наголошував, що говорити про присутність іспанських військових в Україні передчасно. Цьогорічні заяви свідчать про помітну зміну риторики Мадриду на тлі активізації європейських дискусій щодо гарантій безпеки для Києва.

Водночас прем'єр-міністр наголосив, що будь-яке рішення про направлення військових за кордон вимагатиме схвалення Конгресу депутатів Іспанії. Таким чином, питання участі іспанського контингенту у миротворчій місії в Україні залишається відкритим та буде предметом внутрішньополітичних дебатів найближчим часом.

