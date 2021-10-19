У побережья Греции произошло мощное землетрясение

У берегов Греции произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание УНИАН.

Землетрясение. Фото: Reuters

Как стало известно, в средиземном море произошло землетрясение. Его магнитуда достигала шести баллов по шкале Рихтера. Согласно данным специалистов, подземные толчки образовались в 149 километрах от греческого острова Карпатос. Их эпицентр залегал на глубине более 30 километров.

Отмечается, что толчки были ощутимы в Анталии, Денизли, Измире, а также Мерсине и его окрестностях.

На данный момент информации о погибших в результате стихии не поступало.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Соединённых Штатах Америки полыхает лес. Стихия разбушевалась в штате Калифорния. Огонь быстро распространяется в сторону океана. Пожар уже охватывает территорию более 50 квадратных километров. Более 500 сотрудников пожарной службы были направлены для борьбы со стихией. В опасном районе введен локальный режим ЧС. Пламя угрожает ранчо, что в прошлом принадлежало 40-му президенту США. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на Филипины обрушился Тайфун, который вызвал масштабные наводнения и оползни. В провинции Бенгед из-за оползня погибли три человека, а в соседней провинции Палаван четверых человек убило наводнение. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Без вести пропали более десяти граждан. Жители опасных районов спасались на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать всех граждан, что нуждаются в этом.





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