У побережья Греции произошло мощное землетрясение

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Денис Подставной
У берегов Греции произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает издание УНИАН.
Землетрясение. Фото: Reuters
Как стало известно, в средиземном море произошло землетрясение. Его магнитуда достигала шести баллов по шкале Рихтера. Согласно данным специалистов, подземные толчки образовались в 149 километрах от греческого острова Карпатос. Их эпицентр залегал на глубине более 30 километров.
Отмечается, что толчки были ощутимы в Анталии, Денизли, Измире, а также Мерсине и его окрестностях.
На данный момент информации о погибших в результате стихии не поступало.
Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Соединённых Штатах Америки полыхает лес. Стихия разбушевалась в штате Калифорния. Огонь быстро распространяется в сторону океана. Пожар уже охватывает территорию более 50 квадратных километров. Более 500 сотрудников пожарной службы были направлены для борьбы со стихией. В опасном районе введен локальный режим ЧС. Пламя угрожает ранчо, что в прошлом принадлежало 40-му президенту США. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что на Филипины обрушился Тайфун, который вызвал масштабные наводнения и оползни. В провинции Бенгед из-за оползня погибли три человека, а в соседней провинции Палаван четверых человек убило наводнение. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Без вести пропали более десяти граждан. Жители опасных районов спасались на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать всех граждан, что нуждаются в этом.
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