Главная Новости Мир Европа У Путина будет еще больше денег для войны: в Европе шокировали решения
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина будет еще больше денег для войны: в Европе шокировали решения

После переговоров Вучича с Путиным газ для Белграда подешевел почти вдвое по сравнению с рыночной ценой

30 марта 2026, 16:15
Клименко Елена

Сербия достигла договоренности с Россией о продлении газового контракта еще на три месяца, что обеспечивает стране возможность покупать энергоносители почти вдвое дешевле рыночных цен. Как отметил президент Сербии, это соглашение стало особенно важным на фоне роста стоимости энергоресурсов из-за обострения конфликтов на Ближнем Востоке.

"Во время содержательного и детального разговора я поблагодарил президента Путина за продление газового соглашения на очень выгодных условиях для Сербии. Трехмесячное продление позволяет покупать газ по нефтяной формуле, то есть примерно половину текущей рыночной цены", – сообщил Вучич.

По условиям договоренности цена газа для Белграда составит около $320–$330 за тысячу кубометров, тогда как на рынке TTF она составляет около $645–$690.

"Я хочу показать людям, насколько это выгодно. Если бы мы покупали по рыночным ценам, платили бы почти $690 за тысячу кубометров, а по факту – всего $320–$330", – объяснил президент Сербии.

Кроме того, контракт предусматривает возможность гибких поставок: Сербия сможет заказывать более шести миллионов кубометров газа в сутки при необходимости. Это позволяет стране не только экономить деньги, но и обеспечивать энергетическую стабильность во время геополитической нестабильности.

"В условиях сложных международных событий и колебаний на европейском и мировом рынках энергоносителей для Сербии было критически важно обеспечить надежную поставку и долгосрочную энергетическую безопасность", – говорится в сообщении официального сайта президента.

"Комментарии" уже писали, что южная Корея впервые с начала войны в Украину осуществила импорт российских нефтяных продуктов. 30 марта в страну прибыло 27 тысяч тонн нефтяного газа, что официально подтверждено Министерством промышленности Южной Кореи.



