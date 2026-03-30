У Путіна буде ще більше грошей для війни: у Європі шокували рішеннями

Сербія досягла домовленості з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що забезпечує країні можливість купувати енергоносії майже вдвічі дешевше за ринкові ціни. Як зазначив президент Сербії, ця угода стала особливо важливою на фоні зростання вартості енергоресурсів через загострення конфліктів на Близькому Сході.

"Під час змістовної та детальної розмови я подякував президенту Путіну за продовження газової угоди на дуже вигідних умовах для Сербії. Тримісячне продовження дозволяє купувати газ за нафтовою формулою, тобто приблизно за половину поточної ринкової ціни", – повідомив Вучич.

За умовами домовленості, ціна газу для Белграда складе близько $320–$330 за тисячу кубометрів, тоді як на ринку TTF вона становить близько $645–$690.

"Я хочу показати людям, наскільки це вигідно. Якби ми купували за ринковими цінами, платили б майже $690 за тисячу кубометрів, а по факту – лише $320–$330", – пояснив президент Сербії.

Крім того, контракт передбачає можливість гнучких постачань: Сербія зможе замовляти понад шість мільйонів кубометрів газу на добу за потреби. Це дозволяє країні не лише економити кошти, а й забезпечувати енергетичну стабільність під час геополітичної нестабільності.

"В умовах складних міжнародних подій та коливань на європейському і світовому ринках енергоносіїв для Сербії було критично важливо забезпечити надійне постачання та довгострокову енергетичну безпеку", – зазначено у повідомленні офіційного сайту президента.

