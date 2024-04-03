У россиян в Молдове подгорает. Что они готовят против Данилова

По информации Александра Коваленко назначение бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова послом Украины в Молдове знатно подорвало приднестровских сепаратистов и их кураторов.

Алексей Данилов

Как отметил эксперт, такое кадровое решение Украины для них стало наименее удобным. Коваленко подчеркнул, что назначение Данилова послом является совершенно не лайтовым для Приднестровья, в связи, с чем в ближайшее время начнётся кампания по дискредитации нового посла в Молдове.

По информации Коваленко, приднестровские ресурсы и площадки, а также ресурсы в самой Молдове, которые финансирует беглый агент Кремля Илан Шорм, уже получили задачу работать над тем, чтобы совершать регулярные вбросы об Алексее Данилове. Их главная задача – дискредитировать нового посла в информационном пространстве.

Кроме того, как сообщил Коваленко, так называемая оппозиция Молдовы, в ближайшее время должна нарастить количество негативных комментариев в отношении нового посла Украины в Молдове.

"Рупором этих атак должна стать Марина Таубер, которая, по уже привычной ей методичке, должна будет в перспективе предложить объявить Алексея Данилова персоной нон-грата, что весьма активно поддержат пророссийские силы", — сообщил Коваленко и добавил, что "в осином гнезде загудело".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Сначала ходили слухи, что его отправят послом в Норвегию. Но позже появилась информация, что Данилов едет послом, но в Молдову. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что Данилов сам так видел свою дальнейшею работу.



