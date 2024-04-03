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У россиян в Молдове подгорает. Что они готовят против Данилова

Назначение Алексея Данилова послом в Молдову вызвало волну негодования среди россиян, которые живут в стране и местных сепаратистов, отметил в Фесбуке военный обозреватель Александр Коваленко

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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По информации Александра Коваленко назначение бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова послом Украины в Молдове знатно подорвало приднестровских сепаратистов и их кураторов.

У россиян в Молдове подгорает. Что они готовят против Данилова

Алексей Данилов

Как отметил эксперт, такое кадровое решение Украины для них стало наименее удобным. Коваленко подчеркнул, что назначение Данилова послом является совершенно не лайтовым для Приднестровья, в связи, с чем в ближайшее время начнётся кампания по дискредитации нового посла в Молдове.

По информации Коваленко, приднестровские ресурсы и площадки, а также ресурсы в самой Молдове, которые финансирует беглый агент Кремля Илан Шорм, уже получили задачу работать над тем, чтобы совершать регулярные вбросы об Алексее Данилове. Их главная задача – дискредитировать нового посла в информационном пространстве.

Кроме того, как сообщил Коваленко, так называемая оппозиция Молдовы, в ближайшее время должна нарастить количество негативных комментариев в отношении нового посла Украины в Молдове.

"Рупором этих атак должна стать Марина Таубер, которая, по уже привычной ей методичке, должна будет в перспективе предложить объявить Алексея Данилова персоной нон-грата, что весьма активно поддержат пророссийские силы",
— сообщил Коваленко и добавил, что "в осином гнезде загудело".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Сначала ходили слухи, что его отправят послом в Норвегию. Но позже появилась информация, что Данилов едет послом, но в Молдову. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что Данилов сам так видел свою дальнейшею работу.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid033rnUxC9o6JoRyXasdH1parivHRtZmpHGdBx7fgphtGakpLJazRmRths1JHt379DJl
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