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У Саакашвили ухудшилось состояние здоровья: сторонники в Грузии требуют освобождения политика

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакавшили начали собираться возле Руставской тюрьмы после сообщений об ухудшении состояния заключенного политика

сегодня, 08:45
Автор:

Кравцев Сергей

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили решили провести массовую акцию в поддержку их лидера, собравшись возле Руставской тюрьмы. Оппозиция пришла к такому решению после того, как стало известно о том, что состояние заключенного политика существенно ухудшилось. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

У Саакашвили ухудшилось состояние здоровья: сторонники в Грузии требуют освобождения политика

Михаил Саакашвили. Фото: Facebook Саакашвили

Требования, которые выставляют сторонники Саакашвили, не изменились. Протестующие требуют освобождения оппозиционного политика. Некоторые участники митинга, наоборот, решили обратиться не к властям Грузии, а к самому оппозиционеру с призывом прекратить голодовку, чтобы сохранить своё здоровье. В числе тех, кто призвал Саакашвили прекратить кладовку был его брат. По словам Давида Саакашвили, он очень обеспокоен тем, как ухудшило состояние брата, и он очень хотел бы, чтобы тот прекратил изнуряющую голодовку.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что он пытается сейчас добиться, чтобы его пустили на встречу с Михаилом, потому что сейчас идёт речь о состоянии его здоровья, а не о политике. При этом адвокат отметил, что он не может силой заставить Саакашвили прекратить голодовку, но постарается найти необходимые слова, чтобы политик всё-таки принял правильное решение. 

Издание также пишет о том, что в связи с акциями протеста пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала информацию о том, что нет никаких предпосылок говорить о том, что состояние здоровья Саакашвили существенно ухудшилось. В ведомстве уверяют, что Саакашвили постоянно находится под наблюдением медиков и его здоровью ничего не угрожает.

Также читайте на портале "Комментарии — политолог рассказал, с кем у властей Грузии могут возникнуть проблемы после задержания Саакашвили.


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Источник: https://www.newsgeorgia.ge/%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%81/
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