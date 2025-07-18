У Зеленского назвали страны, которые страшно боятся конфискации активов России в Европе

В Офисе президента заявили, что среди крупнейших противников в Европе конфискации активов России являются Бельгия, Франция, Германия и Италия. Такое заявление сделала в телеэфире замглавы Офиса президента Ирина Мудрая.

Конфискация российских активов. Фото: из открытых источников

"Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы в РФ. Наш аргумент, что это никоим образом не сдерживает РФ. Они конфисковывали и будут конфисковывать активы, как они называют, недружественных стран", – говорится в сообщении.

По ее словам, Euroclear, Clearstream и центробанки – это те финансовые институты, где в основном хранятся российские деньги и которые не хотят терять сумму около 300 миллиардов долларов.

"Это экономическая часть, но есть и политическая. И вот здесь основная проблема заключается в том, что, к сожалению, нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может создать прецедент и т. д., что это может быть сделано и по отношению к ним", – говорится в сообщении.

Мудрая заявила, что Украина, конечно же, не рассчитывает на передачу одним траншем всех этих 300 миллиардов. Эти деньги можно хранить в фонде, который будет находиться где-то в Европе. Этими деньгами можно правильно управлять, чтобы Украина получала максимум от управления этими средствами. И это и должно быть источником выполнения решений компенсационной комиссии, которую мы тоже создаем.

По ее словам, по созданию этой комиссии уже ведутся дипломатические переговоры.

Ирина Мудрая уточнила, что третья составляющая – это компенсационный фонд. Под этот фонд Киев пытается получить решение о конфискации российских активов, передаче их в этот фонд и затем планируется использование этих средств для выполнения решений компенсационной комиссии. Их не будет достаточно. На сегодняшний день это около 300 миллиардов долларов.

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