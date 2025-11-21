У Зеленского состоялся разговор с Мерцом, Макроном та Стармером по плану Трампа: что решили лидеры

Лидеры Великобритании, Франции и Германии – премьер-министр Кир Стармер, президент Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц – выразили поддержку Украине после того, как обсудили с президентом Владимиром Зеленским новый мирный план США. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Германии.

Стармер, Макрон и Мерц. Фото: из открытых источников

В официальном релизе говорится, что по итогам разговора с Зеленским европейские лидеры подтвердили свою "непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру".

Также Мерц, Макрон и Стармер приветствовали "усилия США по прекращению войны" между Украиной и Россией, в том числе готовность США предоставить Киеву "надежные гарантии безопасности". Лидеры обещают "тесно координировать действия" с США по вопросам защиты суверенитета Украины и обеспечения ее безопасности.

В то же время все три лидера заявили, что "отправной точкой" для переговоров должна служить текущая линия соприкосновения. И сообщили о стремлении защитить украинские интересы и о том, что мирное соглашение, которое касается стран Европы, должно получить одобрение европейцев.

"Они (лидеры – ред.) обязались продолжать стремиться к цели защиты жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе... Чтобы украинские вооруженные силы оставались способными эффективно защищать суверенитет Украины... Любая сделка, которая влияет на европейские государства, Европейский Союз или НАТО, требует одобрения европейских партнеров или консенсуса среди союзников", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

