У Зеленского состоялся разговор с Мерцом, Макроном та Стармером по плану Трампа: что решили лидеры

Лидеры Великобритании, Франции и Германии – премьер-министр Кир Стармер, президент Эммануэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц – выразили поддержку Украине после того, как обсудили с президентом Владимиром Зеленским новый мирный план США. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства Германии.
В официальном релизе говорится, что по итогам разговора с Зеленским европейские лидеры подтвердили свою "непоколебимую и полную поддержку Украины на пути к прочному и справедливому миру".
Также Мерц, Макрон и Стармер приветствовали "усилия США по прекращению войны" между Украиной и Россией, в том числе готовность США предоставить Киеву "надежные гарантии безопасности". Лидеры обещают "тесно координировать действия" с США по вопросам защиты суверенитета Украины и обеспечения ее безопасности.
В то же время все три лидера заявили, что "отправной точкой" для переговоров должна служить текущая линия соприкосновения. И сообщили о стремлении защитить украинские интересы и о том, что мирное соглашение, которое касается стран Европы, должно получить одобрение европейцев.
