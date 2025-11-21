У Зеленського відбулася розмова з Мерцом, Макроном та Стармером щодо плану Трампа: що вирішили лідери

Лідери Великобританії, Франції та Німеччини – прем'єр-міністр Кір Стармер, президент Еммануель Макрон та канцлер Фрідріх Мерц – висловили підтримку Україні після того, як обговорили з президентом Володимиром Зеленським новий мирний план США. Про це йдеться у офіційному повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

Стармер, Макрон та Мерц. Фото: з відкритих джерел

В офіційному релізі йдеться, що за підсумками розмови із Зеленським європейські лідери підтвердили свою "непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого світу".

Також Мерц, Макрон та Стармер вітали "зусилля США щодо припинення війни" між Україною та Росією, у тому числі готовність США надати Києву "надійні гарантії безпеки". Лідери обіцяють "тісно координувати дії" зі США з питань захисту суверенітету України та забезпечення її безпеки.

Водночас усі три лідери заявили, що "відправною точкою" для переговорів має бути поточна лінія зіткнення. І повідомили про прагнення захистити українські інтереси та про те, що мирна угода, яка стосується країн Європи, має отримати схвалення європейців.

"Вони (лідери — ред.) зобов'язалися продовжувати прагнути до мети захисту життєво важливих європейських та українських інтересів у довгостроковій перспективі... Щоб українські збройні сили залишалися здатними ефективно захищати суверенітет України... Будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, Європейський Союз чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників", — сказано у повідомленні пресслужби уряду Німеччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовішин.



